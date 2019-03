Hlavný vyjednávač EP je proti dlhému odkladaniu brexitu

Vyjednávač EP pre brexit povedal, že dlhý odklad, napríklad dobre vyše roka, veľa nevyrieši a budúcnosť EÚ pribrzdí na ešte dlhší čas.

Brusel 7. marca (TASR) - Hlavný predstaviteľ Európskeho parlamentu (EP) pre brexit Guy Verhofstadt vo štvrtok vyhlásil, že si neželá dlhé odkladanie plánovaného vystúpenia Británie z Európskej únie, a určite nie také, ktoré by sa ťahalo aj po májových voľbách do EP.



Verhofstadt na zasadnutí parlamentného výboru povedal, že "nebude problém" podporiť odklad brexitu až o dva mesiace, ale to iba v prípade, ak sa urobí v tejto veci dostatok práce a zavládne už istota, že celý proces brexitu bude dokončený v krátkom časovom rámci po 29. marci.



Vyjednávač EP pre brexit povedal, že dlhý odklad, napríklad dobre vyše roka, veľa nevyrieši a budúcnosť EÚ pribrzdí na ešte dlhší čas.



"Nasledujúce dva roky musíme riešiť iné veci, než predlžovať neistotu okolo procesu brexitu," zdôraznil Verhofstadt, ktorého citovala tlačová agentúra AP.



Aj keby britská premiérka Theresa Mayová získala podporu britských zákonodarcov pre dohodu o brexite, ktorú vyrokovala s EÚ, čoraz viac silnie očakávanie, že termín plánovaného brexitu (29. marec) bude odložený, aby mohla byť schválená príslušná legislatíva. A ak premiérka Mayová súhlas parlamentu s vyrokovanou dohodou nezíska, očakáva sa, že zákonodarcovia následne podporia výzvy na odklad brexitu.