Hlavný vyjednávač EÚ tvrdí, že odklad je možný, ale bezpredmetný

Paríž 27. februára (TASR) - Hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier v stredu povedal, že odklad odchodu Británie z EÚ je možnosťou, ale iba vtedy, ak Londýn podrobne vysvetlí, ako využije tento čas navyše.



Akýkoľvek odklad musí schváliť 27 ostatných členských krajín EÚ, zdôraznil ešte Barnier pre rozhlasovú stanicu France Info.



"A otázka, ktorú im (členské štáty) okamžite položia, znie: 'Načo?'. Práve to určí dĺžku odkladu," uviedol Barnier, ktorého citovala aj tlačová agentúra AFP.



Cieľom je zaručiť, aby "sme sa po skončení predĺženého obdobia neocitli v takej istej slepej uličke, v akej sme dnes", upozornil Barnier. Znovu zdôraznil, že termín brexitu 29. marca "si vybrala sama Británia".



"Objektívne povedané, nepotrebujeme viac času, potrebujeme rozhodnutie," vyhlásil Barnier a doplnil, že je stále odhodlaný pracovať na zabezpečení dohody o brexite.



"Nie je správe tvrdiť, že najpravdepodobnejším scenárom je odchod bez dohody. Je možný, ale ešte nie je pravdepodobný," povedal.



Britská premiérka Theresa Mayová čelí v stredu v parlamente hlasovaniu o svojej novej, prepracovanej stratégii pre brexit - tá umožňuje prípadné požiadanie o odklad vystúpenia Británie z Európskej únie, ak Mayovej "rozvodovú" dohodu, vyrokovanú s Bruselom, poslanci neschvália. Hlasovať o nej budú už druhýkrát 12. marca.



Je to náhly obrat v postoji Mayovej, ktorá dlho trvala na tom, že žiadny odklad brexitu nebude, dokonca ani vtedy, ak by to znamenalo odchod z EÚ bez dohody - napríklad o právach občanov či podobe pozemnej hranice s Írskom.



Predseda Európskej rady Donald Tusk už v pondelok 25. februára naznačil, že európski lídri sú ochotní uvažovať o odklade brexitu, a označil to za "rozumné riešenie" vzhľadom na politický zmätok v Británii.