Hnutie piatich hviezd a Liga Severu dolaďujú návrh koaličnej dohody

Rím 17. mája (TASR) - Návrh koaličnej dohody populistického Hnutia piatich hviezd (M5S) a Ligy Severu (LN) schválili predsedovia oboch talianskych politických subjektov, Luigi Di Maio a Matteo Salvini, teraz mu musia dať ešte zelenú stúpenci oboch strán.



V prípade Hnutia piatich hviezd sa hlasovanie podľa informácií Di Maia uskutoční už v piatok prostredníctvom internetu.



Obaja lídri rokovali vo štvrtok ešte o posledných detailoch programu, na ktorom sa delegácie oboch strán dohodli po šesť dní trvajúcich rozhovoroch. Súčasťou programu, ktorý Taliansku prinesie podľa Di Maia očakávanú zmenu, nie je žiadna zmienka ani indícia naznačujúca vystúpenie Talianska z eurozóny.



Koaličný dokument podpíšu obaja vedúci predstavitelia spomínaných strán až po tom, keď bude známe meno budúceho talianskeho premiéra, o ktorom sa ešte rokuje, informovali tlačové agentúry ANSA a APA.



Podľa oficiálne nepotvrdených informácií, ktoré prenikli na verejnosť, by sa novým predsedom talianskej vlády mal stať vysokopostavený predstaviteľ Hnutia piatich hviezd. V tejto súvislosti sa spomínajú mená senátora a bývalého televízneho moderátora Emilia Carelliho, ako aj Alfonsa Bonafedeho, považovaného za Di Maiovu "pravú ruku".



Tak Di Maio, ako aj Salvini deklarovali, že sa zrieknu kandidatúry na post predsedu vlády, aby uľahčili rokovania predstaviteľov svojich strán.



Meno budúceho premiéra krajiny by údajne mohli prezidentovi Sergiovi Mattarellovi predložiť v pondelok.



Úradujúci predseda talianskej vlády Paolo Gentiloni varoval vo štvrtok pred nebezpečenstvom eurokritickej vlády v krajine. Ak by sa Taliansko dostalo z nastúpenej cesty, potom by dôsledky pocítili talianski občania, a nie eurobyrokrati, vyhlásil na summite Únie v Sofii. Súčasne pripomenul, že Taliansko v posledných piatich rokoch získalo späť vierohodnosť a solidaritu a je vnímané ako vierohodná krajina. Európska únia je podľa jeho slov znepokojená možným vytvorením populistickej vlády v Ríme v súvislosti so zahraničnopolitickými otázkami, zadlžením štátu, ako aj problematikou migrácie.



Finančné trhy sa po stredajších výkyvoch vo štvrtok upokojili, mnohí investori si však robia starosti v súvislosti s prísľubmi potenciálnych koaličných partnerov o zvyšovaní sociálnych výdavkov a znižovaní daní.