Hnutie piatich hviezd už netrvá na procese odvolania hlavy štátu

Rím 29. mája (TASR) - Talianske populistické Hnutie piatich hviezd (M5S) už netrvá na otvorení procesu odvolania hlavy štátu, prezidenta Sergia Mattarellu, ktorého obviňuje zo znemožnenia vzniku koaličnej vlády s Ligou Severu (LN).



Ako uviedol v utorok podľa talianskych médií líder hnutia Luigi Di Maio, ktorý o spomenutej možnosti hovoril v nedeľu, aktuálne to už nie je na programe dňa, pretože predseda Ligy Severu Matteo Salvini sa nechcel pripojiť k jeho iniciatíve a bez toho by návrh nemohol v parlamente získať potrebnú väčšinu.



Di Maio svojho času na jednej zo sociálnych sietí napísal: "Toto nie je slobodná demokracia... Mali sme vládny tím, boli sme pripravení vládnuť a povedali nám Nie... pretože ratingové agentúry v celej Európe boli znepokojené jedným človekom, ktorý sa mal stať ministrom financií" (kandidátom LN Paolom Savonom - pozn. TASR). Voľby za takýchto okolností sú podľa neho zbytočné, pretože o vláde rozhodujú ratingové agentúry a "banková a finančná loby".



Dezignovaný taliansky premiér Giuseppe Conte v reakcii na prezidentovo veto voči Savonovi vrátil poverenie na zostavenie vlády. Jeho nástupcom sa stal Carlo Cottarelli, ktorého vláda technokratov by Taliansko mala priviesť k predčasným voľbám. Avšak aj on, ako naznačujú utorkové informácie z Ríma, naráža na značné problémy. Jeho stretnutie s prezidentom Mattarellom sa skončilo v utorok bez konkrétnych výsledkov, ak nerátame avízo prezidentského paláca, že sa obaja stretnú opäť v stredu predpoludním.



Objavili sa aj špekulácie, že Cottarelli možno tiež vráti poverenie a vzdá sa náročného zostavovania vlády, ktorej reálne šance na získanie dôvery parlamentu nie sú ani minimálne. Tieto dohady však zatiaľ nikto nepotvrdil.



Nič to však nemení na fakte, že je čoraz pravdepodobnejšie, že najsilnejšie parlamentné strany budú pri hlasovaní o dôvere - možno ešte tento týždeň - hlasovať proti prechodnej vláde a v súčasnosti ešte vládna Demokratická strana (PD) zvažuje, že sa pri vyjadrovaní dôvery, respektíve nedôvery vláde zdrží hlasovania.



Ak by Cottarelli skutočne rezignoval na ďalšie úsilie, znamenalo by to pre Taliansko predčasné voľby na sklonku júla alebo začiatkom augusta, teda v súlade s predstavami Hnutia piatich hviezd a Ligy Severu.