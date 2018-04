Hnutie piatich hviezd vyzýva v Taliansku na nové voľby

Di Maio z Hnutia piatich hviezd Di Maio oslovil tiež lídra konzervatívneho bloku Salviniho, aby spolu vyzvali prezidenta Mattarellu na okamžité rozpustenie parlamentu.

Rím 30. apríla (TASR) - Taliani by mali ísť v júni opäť k hlasovacím urnám, aby sa vyriešila patová politická situácia po marcových parlamentných voľbách. Vyhlásil to v pondelok na Facebooku líder protisystémového Hnutia piatich hviezd (M5S) Luigi Di Maio.



"Pre mňa iné riešenie nie je - musíme ísť čo najskôr opäť voliť," uviedol vo videu.



Oslovil tiež lídra konzervatívneho bloku Mattea Salviniho, aby obaja spolu vyzvali prezidenta Sergia Mattarellu na okamžité rozpustenie parlamentu, čo by umožnilo konanie volieb v júni.



Agentúra DPA v pondelok informovala o tom, že bývalý predseda stredoľavicovej Demokratickej strany (PD) Matteo Renzi označil dohodu medzi jeho stranou a M5S za nemožnú. "Renzi povedal Hnutiu piatich hviezd nie," napísal na titulnej strane denník Corriere della Sera. V nedeľnom rozhovore televíznom rozhovore, prvom po svojom odstúpení z postu šéfa PD, Renzi povedal, že politika M5S nie je kompatibilná s politikou jeho strany.



Parlamentné voľby v Taliansku zo 4. marca priniesli najväčší úspech populistickému M5S a stredopravicovej koalícii, ktorej súčasťou je euroskeptická Liga Severu a strana expremiéra Silvia Berlusconiho, ani jeden subjekt však nezískal v parlamente absolútnu väčšinu. Líder M5S Luigi Di Maio odmietol byť súčasťou vlády, v ktorej by bol aj Berlusconi.