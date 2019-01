Afgánske hnutie Taliban tvrdí, že nechce vládnuť v krajine samo

Vyhlásenie prišlo v čase zintenzívneného úsilia o ukončenie dlhoročnej vojny v Afganistane, ktoré prebieha pod vedením Spojených štátov.

Islamabad 30. januára (TASR) - Afganské radikálne hnutie Taliban v stredu vyhlásilo, že jeho cieľom nie je získať "mocenský monopol" v budúcej vláde. Podľa zverejneného stanoviska hľadá spôsoby koexistencie s afganskými inštitúciami, informovala agentúra AP s tým, že ide o dosiaľ najzmierlivejšie vyhlásenie zo strany tejto militantnej organizácie.



Vyhlásenie prišlo v čase zintenzívneného úsilia o ukončenie dlhoročnej vojny v Afganistane, ktoré prebieha pod vedením Spojených štátov. Americký vyslanec pre afganský mierový proces Zalmay Khalilzad v pondelok po šesťdňových rozhovoroch so zástupcami Talibanu v Katare, konaných minulý týždeň, uviedol, že obe strany sa "v zásade" dohodli na rámcových podmienkach mieru s Talibanom. Hnutie v súčasnosti ovláda takmer polovicu územia krajiny a uskutočňuje takmer každodenné útoky, prevažne na afganské bezpečnostné sily.



Stredajšie vyhlásenie hovorcu Talibanu Suhajla Šáhína je zrejme zacielené na zmiernenie obáv z mierovej dohody, na ktorej sa bude podieľať aj Taliban. Jeho nezvyčajne zmierlivý tón by mohol tiež pomôcť Khalilzadovi pri snahách presvedčiť vládu Afganistanu, aby podporila mierový proces.



Šáhín v exkluzívnom vyjadrení pre agentúru AP tvrdí, že členovia Talibanu chcú žiť po boku svojich krajanov "v inkluzívnom afganskom svete".



"Po konci okupácie by mali Afganci zabudnúť na svoju minulosť a tolerovať sa navzájom a začať žiť ako bratia. Nežiadame mocenský monopol po stiahnutí (zahraničných vojakov)," uviedol Šáhín, ktorý je hovorcom politickej kancelárie Talibanu v Katare.



Khalilzad nalieha na vládu v Kábule, aby zostavila "silný" rokovací tím, pokrok však brzdia nezhody v rámci širokého vládneho kabinetu i kritika zo strany niekdajších veliteľov ozbrojených skupín, z ktorých sa stali politici a ktorí žiadajú väčšiu účasť na rokovaniach. Taliban dosiaľ odmieta rokovať priamo s afganskou vládou, ktorú často nazýva bábkou Spojených štátov.



Šáhín uviedol, že ďalšie kolo rozhovorov s vyslancom USA je plánované na 25. februára znova v katarskej Dauhe.



Predtým chcú podľa neho USA a Taliban vytvoriť spoločné "technické" tímy, ktoré budú pracovať na detailoch budúceho odsunu amerických vojakov z Afganistanu, ako aj spôsoboch zabránenia tomu, aby sa Afganistan znova stal útočiskom teroristických skupín, ako je al-Káida.