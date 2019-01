Hnutie tzv. žltých viest bude kandidovať do Európskeho parlamentu

Na prvom mieste kandidátky 31-ročná zdravotníčka Ingrid Levavasseurová.

Paríž 24. januára (TASR) - Skupina z francúzskeho protivládneho protestného hnutia tzv. žltých viest oznámila v stredu plán postaviť kandidátov do tohtoročných volieb do Európskeho parlamentu. Podľa tlačovej agentúry AFP je na prvom mieste kandidátky 31-ročná zdravotníčka Ingrid Levavasseurová.



Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že hnutie by mohlo získať približne 13 percent hlasov. Skupina vybrala desať ľudí, ktorí sa budú v máji uchádzať o kreslá v Európskom parlamente. Kandidáti majú 29-53 rokov a ich povolania sa pohybujú od šoféra vysokozdvižného vozíka a matku v domácnosti po obchodného riaditeľa.



Skupina hodlá postaviť celkovo 79 kandidátov, pričom o zvyšných 69 rozhodne interným hlasovaním do polovice februára. Účasťou na voľbách však predstavitelia riskujú prehĺbenie rozporov v hnutí medzi radikálmi, ktorí sú proti akejkoľvek straníckej politike, a umiernenými členmi, ktorí veria, že zmeny možno dosiahnuť iba účasťou v politickom systéme.



Prieskum spoločnosti Elabe, ktorého výsledky boli zverejnené v stredu, zároveň ukázal, že vo voľbách do Európskeho parlamentu by najväčší úspech zaznamenala centristická strana La République En Marche! francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Na druhom mieste by skončilo krajne pravicové Národné zhromaždenie (RN).



Kandidáti tzv. žltých viest by podľa AFP najviac poškodili práve zmienenej strane Marine Le Penovej. Protisystémové hnutie tzv. žltých viest sa sformovalo v polovici decembra minulého roka na pozadí protestov proti vysokým daniam z pohonných hmôt, odvtedy sa však rozšírilo na širšiu protivládnu kampaň.