Holanďan požaduje na súde zníženie svojho veku o 20 rokov

Ako dôvod tohto kroku uvádza Holanďan diskrimináciu pri nadväzovaní kontaktov na zoznamovacích webových stránkach, ako aj sťažené pracovné vyhliadky.

Amsterdam 8. novembra (TASR) - Holandský muž sa usiluje súdnou cestou dosiahnuť zmenu svojho dátumu narodenia, pretože sa necíti na svoj vek. Podnikateľ a duchovný učiteľ Emile Ratelband (69) požaduje, aby bol v oficiálnych dokumentoch uvádzaný o 20 rokov mladší, informoval vo štvrtok denník The Guardian.



Ako dôvod tohto kroku uvádza Holanďan diskrimináciu pri nadväzovaní kontaktov na zoznamovacích webových stránkach, ako aj sťažené pracovné vyhliadky. Podľa vlastných slov jeho vek neodráža jeho emocionálny stav. Svoju požiadavku prirovnal k ľuďom, ktorí túžia byť transrodovými osobami.



Ratelband na súde v meste Arnhem požiadal, aby bol dátum jeho narodenia zmenený z 11. marca 1949 na 11. marca 1969. "Keď mám 69 rokov, som limitovaný. Keď mám 49 rokov, môžem si kúpiť nový dom, jazdiť na inom automobile, môžem prijať viac práce. Ak na (webovej stránke) Tinder uvediem, že som 69-ročný, nedostanem žiadnu odpoveď. Ako 49-ročný by som bol so svojím výzorom v luxusnej pozícii," vyhlásil na súde Ratelband.



Muž tvrdí, že podľa lekárov má telo 45-ročného človeka. Vyhlásil dokonca, že je ochotný zrieknuť sa i práva na dôchodok so zámerom zabezpečiť, že pre zmenu jeho veku nenastanú nepredvídané dôsledky. Prokurátor sa na súde opýtal, či si možnosť zmeny dátumu narodenia v zákone vyžiada lekársky posudok na správne určenie "emocionálneho veku" človeka.



"Môžete si zmeniť meno. Môžete si zmeniť pohlavie. Prečo teda nie aj vek? Človeka nič nediskriminuje viac než vek," uviedol Ratelband pre holandské noviny De Telegraaf. Verdikt súdu sa očakáva do jedného mesiaca.