Holandská prokuratúra: Strelec v Utrechte mal teroristický motív

Brusel 1. júla (TASR) - Holandská prokuratúra má "silnú indíciu", že muž obvinený z marcového zastrelenia štyroch pasažierov v električke v meste Utrecht mal "teroristický motív". Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



V písomnom vyhlásení po pondelkovom predbežnom pojednávaní na utrechtskom súde prokuratúra uviedla, že 37-ročný Gökmen Tanis zanechal v únikovom aute rukou písaný list s týmto znením: "Robím to pre svoje náboženstvo, zabíjate moslimov a chcete nám zobrať našu vieru, ale nepodarí sa vám to. Boh je veľký."



Podľa prokuratúry ho podozrievajú z teroristického motívu aj pre jeho dve vyhlásenia pred vyšetrovateľmi predtým, ako odmietol odpovedať na ďalšie otázky. Rovnako tomu nasvedčuje fakt, že začal strieľať v električke do ľudí, ktorých nepoznal. Jeho výroky pred vyšetrovateľmi prokuratúra bližšie nespresnila.



Tanisa, utrechtského obyvateľa tureckého pôvodu, zatkli niekoľko hodín po streľbe z 18. marca a zadržiavajú ho pre obvinenia medziiným z viacnásobnej vraždy alebo zabitia s teroristickým úmyslom za usmrtenie troch mužov a jednej ženy. Dvaja ďalší ľudia utrpeli vážne zranenia, pripomína agentúra AP.



Prokuratúra v marci uviedla, že Tanis sa k útoku priznal a uviedol, že konal sám.



Podľa prokuratúry ho čoskoro prijmú do odborného centra, kde podstúpi psychologické testy.



Holandské médiá informovali, že otec jednej z obetí streľby adresoval Tanisovi hlasné nadávky, keď ho v putách vyvádzali po pondelkovom pojednávaní zo súdnej siene.