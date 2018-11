Holandská prokuratúra: Vojnový zločinec Praljak sa otrávil sám

Polícia a prokuratúra podľa agentúry AP skúmali zábery z kamier, vypočúvali svedkov a prehľadali Praljakovu celu. Dospeli k záveru, že v prípade Praljakovej samovraždy nebol spáchaný trestný čin.

Amsterdam 2. novembra (TASR) - Neexistuje dôkaz o tom, že bosniansko-chorvátskemu generálovi Slobodanovi Praljakovi obvinenému z vojnových zločinov v jeho zámere spáchať samovraždu jedom priamo v sieni haagskeho Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) niekto pomáhal. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na holandskú prokuratúru.



V záverečnej správe z vyšetrovania Praljakovej smrti prokuratúra uviedla, že nie je možné zistiť, akým spôsobom sa obžalovaný dostal k fľaštičke obsahujúcej kyanid, ktorý vlani v novembri priamo v súdnej sieni pred objektívmi kamier užil.



"Nemožno vylúčiť, že Praljak mal ten jed u seba už dlho," uvádza sa v správe prokuratúry.



Polícia a prokuratúra podľa agentúry AP skúmali zábery z kamier, vypočúvali svedkov a prehľadali Praljakovu celu. Dospeli k záveru, že v prípade Praljakovej samovraždy nebol spáchaný trestný čin.



V Praljakovej cele sa tiež našiel list na rozlúčku, ktorý adresoval svojej rodine. Napísal v ňom, že "sa už dávno rozhodol skoncovať so životom, ak by bol uznaný za vinného".



Praljaka ICTY ešte v roku 2013 odsúdil na 20-ročné väzenie za zločiny, ktoré mal spáchať na východe rozdeleného mesta Mostar. Keď sudca ICTY 29. novembra v rámci odvolacieho konania so šiestimi bosnianskymi Chorvátmi vynášal v jeho prípade potvrdzujúci verdikt, exgenerál vykríkol, že rozsudok odmieta. Následne sa napil z fľaštičky, ktorá - ako sa neskôr ukázalo - obsahovala kyanid draselný (cyankáli).