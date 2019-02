Holandská vláda rokuje s 250 firmami o presune operácií kvôli brexitu

Holandské ministerstvo hospodárstva uviedlo, že náborový program v roku 2018 priviedol z Británie do Holandska 42 firiem alebo filiálok.

Amsterdam 9. februára (TASR) - Holandská vláda v sobotu uviedla, že rokuje s 250 firmami o presune ich operácií do Holandska z Británie pred blížiacim sa brexitom. Británia by mala opustiť Európsku úniu (EÚ) 29. marca.



Holandské ministerstvo hospodárstva uviedlo, že náborový program v roku 2018 priviedol z Británie do Holandska 42 firiem alebo filiálok. V správe ministerstva sa spomína japonská investičná banka Norinchukin, mediálna spoločnosť TVT Media, poskytovateľov finančných služieb MarketAxess a Azimo a námorná poisťovňa UK P&I Club.



"V roku 2019 už niekoľko firiem, ako napríklad Discovery a Bloomberg, ohlásilo zámer investovať v Holandsku z dôvodu brexitu," uviedlo ministerstvo. "Holandská agentúra pre zahraničné investície navyše rokuje s viac než 250 zahraničnými firmami, ktoré uvažujú v dôsledku brexitu o zriadení operácií v Holandsku."



Podľa ministerstva väčšia z týchto spoločností je britských, ale sú medzi nimi aj americké a ázijské firmy, ktoré uvažujú o zmene štruktúry európskych filiálok. "Patria medzi ne firmy z finančného sektora, mediálne a reklamné, zdravotnícke a logistické firmy."



Medzi spoločnosti, ktoré presúvajú niektoré svoje operácie do Holandska, alebo signalizovali takýto zámer, patria tiež Cboe Global Markets, London Stock Exchange Group, Tradeweb, Panasonic a Mitsubishi UFJ Financial Group.



Európska lieková agentúra (European Medicines Agency), ktorá už operuje z dočasného priestoru v Amsterdame, do konca tohto roka presunie 900 zamestnancov z Londýna do Holandska.