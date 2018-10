Holandské železnice ponúknu vodu zadarmo na vlakových staniciach

Cieľom je podporiť spotrebu vody z vodovodu a obmedziť spotrebu plastových fliaš.

Brusel/Amsterdam 5. októbra (TASR) - Holandská národná železničná spoločnosť (NS) chce zaviesť pitnú vodu zadarmo pre cestujúcich na všetkých vlakových staniciach v krajine. Cieľom je podporiť spotrebu vody z vodovodu a obmedziť spotrebu plastových fliaš, uviedol v piatok spravodajský server DutchNews.nl.



Holandské železnice chcú už do konca roku 2019 nainštalovať fontánky s pitnou vodou na polovici zo 400 vlakových staníc. To znamená, že 90 percent cestujúcich v určitom bode svojej cesty bude mať prístup k pitnej vode zadarmo.



Inštalácia a údržba fontán s pitnou vodou bude stáť železničnú spoločnosť okolo troch miliónov eur v priebehu nasledujúcich desiatich rokov.



"Náš sen je mať vodné fontány na každej stanici", povedal riaditeľ NS Roger van Boxtel pre holandské médiá. Upozornil, že správa železníc sa pokúsi vlastnými silami zaviesť pitnú vodou, pričom železničiari dúfajú aj v pomoc zo strany miestnych samospráv a vodárenských spoločností.



V správe NS sa uvádza, že sa zvyšuje dopyt cestujúcich vo vlaku po pitnej vode, ktorou by si sami mohli naplniť svoje fľaše. Železničiari si uvedomujú, že tento krok povedie k zníženiu predaja balenej vody na staniciach, ale dôležitejšie je zredukovať plastový odpad a podporovať zdravý a trvalo udržateľný životný štýl.



Prvá fontána s pitnou vodou zadarmo bude nainštalovaná na železničnej stanici v meste Alkmaar už do konca októbra.



Spravodajca TASR Jaromír Novak