Holandskej vláde hrozí rozpad pre ambiciózne ekologické ciele

Nezhody vypukli medzi dvoma stranami štvorčlennej koaličnej vlády: Ľudovou stranou za slobodu a demokraciu (VVD) a sociálnymi liberálmi (D66).

Brusel/Amsterdam 14. januára (TASR) - Strany holandskej vládnej koalície sa dostali do sporu ohľadne ambiciózneho plánu na zníženie emisií CO2, čo je aj jeden zo základných cieľov Európskej únie. Aktéri sporu pritom nevylučujú ani možný rozpad koalície, informoval v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.



Šéf skupiny VVD Klaas Dijkhoff spochybnil možnosť realizácie návrhu dohody, na ktorom sa vláda dohodla vlani v decembri. Holandsko by podľa nej malo znížiť emisie CO2 o 49 percent do roku 2030.



Predseda parlamentnej skupiny D66 Rob Jetten zas upozornil, že dohoda o klíme bola hlavným motívom účasti jeho strany vo vláde. "Bez ambicióznej politiky v oblasti klímy nebude žiadna vláda," zdôraznil Jetten.



Roztržku treba podľa DutchNews.nl vnímať v súvislosti s vnútropolitickou situáciou v krajine, ktorú v marci čakajú komunálne voľby, pričom životné prostredie bude jednou z ťažiskových tém predvolebnej kampane.



Návrh dohody o znížení uhlíkových emisií, na ktorom sa dohodlo sedem politických strán, ráta s opatreniami, ako je zastavenie dovozu plynu a postupné preradenie benzínových a naftových automobilov do vyššej daňovej kategórie, čo má platiť pre domácnosti aj priemysel.



VVD spolu s kresťanskými demokratmi, ďalším koaličným partnerom, sa zdráhajú zaviesť ďalekosiahle reformy, ktoré by zmenili Holandsko na krajinu "zelenej energie". Takéto reformy by totiž podľa ich názoru preniesli ťarchu na plecia spotrebiteľov a mohli viesť k rastu cien energií.



"Ak je tu otázka uprednostniť vládny kabinet alebo voličov, tak si zvolíme voličov," upozornil Dijkhoff.



Kresťanská únia (CU), štvrtá koaličná strana, dohodu o zmene klímy podporuje. Jej predseda Gert-Jan Segers vyzval Dijkhoffa, aby neodstupoval od dosiahnutej dohody.



Premiér Mark Rutte, ktorý je predsedom VVD, vyjadril názor, že jeho vláda tento ekologický spor prežije. "Vidím štyri strany, ktoré rozmýšľajú o veciach rôzne, ale s našimi cieľmi všetci súhlasíme," povedal premiér počas uplynulého víkendu pre televíznu stanicu NOS.



Spravodajca TASR Jaromír Novak