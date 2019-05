Holandsko navrhuje trestný tribunál pre niektorých príslušníkov IS

Šéf holandskej diplomacie uviedol, že bojovníci by mali byť stíhaní priamo v regióne.

New York 24. mája (TASR) - Holandský minister zahraničných vecí Stef Blok vyzval vo štvrtok na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) na vytvorenie "ad hoc hybridného medzinárodného tribunálu" pre tých bojovníkov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), ktorí sa dopustili "strašných zločinov". Informovala o tom agentúra DPA.



Blok podľa agentúry zopakoval výzvu krajín ako Švédsko, ktoré už dlhšie požadujú vytvorenie mechanizmu na stíhanie bojovníkov IS, ktorí sú podozriví zo spáchania vojnových zločinov.



Šéf holandskej diplomacie uviedol, že bojovníci by mali byť stíhaní priamo v regióne, avšak neposkytol konkrétnejšiu víziu toho, ako by mal daný mechanizmus fungovať.



Páchatelia týchto činov by mali "v noci ležať neschopní zaspať - vedomí si toho, že sa jedného dňa postavia pred spravodlivosť", povedal Blok počas zasadnutia BR OSN.



Islamský štát sa na území Sýrie a Iraku dopustil početných zverstiev vrátane masového vraždenia zajatcov alebo zotročovania príslušníkov etnicko-náboženskej komunity Jezídov, píše DPA.