Pochovali bývalého holandského premiéra Wima Koka

Kok dokázal zjednotiť rozličné stanoviská. Jeho vláda dostala krajinu z hlbokej recesie, čo svojho času ocenil i bývalý britský premiér Tony Blair či americký exprezident Bill Clinton.

Haag 27. októbra (TASR) - Holandsko sa v sobotu rozlúčilo so svojím bývalým dvojnásobným premiérom Wimom Kokom, obľúbeným pre jeho inkluzívny politický štýl. Kok, ktorý zomrel minulý týždeň v sobotu vo veku 80 rokov, bol pochovaný počas súkromného obradu. Po pohrebe sa v Amsterdame za účasti stoviek pozvaných hostí vrátane súčasného holandského premiéra Marka Rutteho konal spomienkový obrad. Zástavy boli v celej krajine stiahnuté na pol žrde.



Kok sa stal ministerským predsedom v roku 1994 a jeho prvý vládny kabinet bol zmesou jeho ľavicovej Strany práce (PvdA), pravicovej Ľudovej strany pre slobodu a demokraciu (VVD) a progresívnej strany Demokrati 66 (D66). Rovnaké zloženie mal v rokoch 1998-2002 i jeho druhý kabinet. Lídrom svojej politickej strany bol Kok v rokoch 1986-2001.



Kok dokázal zjednotiť rozličné stanoviská. Jeho vláda dostala krajinu z hlbokej recesie, čo svojho času ocenil i bývalý britský premiér Tony Blair či americký exprezident Bill Clinton, pripomína spravodajská stanica France 24. Počas Kokovej druhej vlády Holandsko ako prvý štát sveta zlegalizovalo sobáše osôb rovnakého pohlavia, ako aj eutanáziu.



Kok však svoj druhý mandát ukončil v roku 2002 predčasne, keď odstúpil ohľadom zodpovednosti za masaker v bosnianskej Srebrenici, ktorý sa odohral počas jeho prvého vládneho kabinetu. Holandskí vojaci mierovej misie OSN, ktorí mali chrániť "bezpečnostnú zónu" Srebrenice počas občianskej vojny, totiž zlyhali a do danej oblasti sa v júni 1995 dostali bosnianskosrbskí vojaci. Krátko nato nasledoval masaker takmer 8000 moslimských mužov a chlapcov.



Kok sa po odstúpení svojho kabinetu už do aktívnej politiky nevrátil; pôsobil ako lobista pre EÚ a bol členom správnych rád viacerých holandských spoločností a organizácií vrátane KLM, ING, Shell či Nadácie Anny Frankovej (AFS).