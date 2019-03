Pred vystúpením Wildersa zadržali muža s nožmi a sekerou

Wilders je jedným z najotvorenejších kritikov islamu v Holandsku.

Haag 11. marca (TASR) - Muža so sekerou a dvoma nožmi zadržala holandská polícia počas uplynulého víkendu v meste Heerlen na juhu krajiny. Stalo sa tak krátko pred predvolebným podujatím, na ktorom sa mal zúčastniť pravicovopopulistický politik Geert Wilders.



O incidente v pondelok informoval samotný Wilders, líder holandskej Strany slobody (PVV), na sociálnej sieti Twitter.



Holandský národný protiteroristický útvar (NCTV) potvrdil, že došlo k zadržaniu muža so sekerou a dvoma nožmi. Nijaké ďalšie podrobnosti o prípade však nezverejnil, informuje agentúra AP.



K incidentu došlo v sobotu. Wilders uviedol, že predstavitelia NCTV ho informovali o tom, že krátko pred jeho príchodom na predvolebné podujatie v Heerlene tam zadržali "zmäteného muža".



Geert Wilders príslušníkom NCTV poďakoval za ich ostražitosť, vďaka ktorej sa podľa jeho slov predišlo "množstvu utrpenia".



Wilders je jedným z najotvorenejších kritikov islamu v Holandsku. Žije pod nepretržitou ochranou, keďže v minulosti sa mu opakovane vyhrážali smrťou. Podujatie v Heerlene sa konalo pred voľbami do provinčných zastupiteľstiev, ktoré prebehnú 20. marca.