Pri pobreží Holandska už dvíhajú kontajnery potopené po havárii lode

Haag 18. januára (TASR) - Viac ako dva týždne po havárii nákladnej lode MSC Zoe v Severnom mori, pri ktorej spadlo do vody takmer 300 kontajnerov, odštartovali pri severozápadnom pobreží Holandska operáciu s cieľom vyzdvihnúť potopený náklad z morského dna. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Úrady holandskej provincie Frízsko, ktoré operáciu koordinujú, oznámili na internete jej začatie po opakovaných odkladoch z dôvodu nepriaznivého počasia. Potopené kontajnery vyzdvihujú pomocou dvoch lodí, ktoré sprevádzajú rybárske plavidlá pre prípad, že by sa kontajnery otvorili a bolo potrebné zachytiť vysypaný obsah.



MSC Zoe je s dĺžkou 396 metrov a šírkou 59 metrov jednou z najväčších nákladných lodí na svete. Počas plavby v rozbúrenom mori z belgických Antverp do nemeckého Bremerhavenu stratila na Nový rok celkove 291 kontajnerov.



Časť nákladu, ktorý tvorili prevažne hračky, nábytok a autosúčiastky, more vyplavilo na holandských pobrežiach vrátane ostrovov Vlieland, Terschelling a Ameland. Podľa niektorých správ sa však nachádzal v kontajneroch aj organický peroxid, čo je horľavá a mimoriadne toxická zlúčenina.



Spoločnosť Mediterranean Shipping Company (MSC), ktorá loď MSC Zoe vlastní, ubezpečila, že preplatí "všetky výdavky na vyčistenie pobrežia".