Holandsko sa pripravuje na brexit zvyšovaním počtu colníkov

Brusel/Amsterdam 19. februára (TASR) - Holandská vláda je pripravená prijať ďalších približne 900 colných úradníkov na posilnenie hraničných kontrol po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, uviedol v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.



Štátny tajomník ministerstva financií Menno Snel v tejto súvislosti povedal, že už v priebehu tohto týždňa vláda začne inzerovať nové pozície v snahe včas vycvičiť a pripraviť nových colných úradníkov na obdobie po tzv. brexite. Spojené kráľovstvo opustí EÚ koncom marca 2019.



Podľa Snela by malo k súčasnému počtu približne 5000 colníkov pribudnúť ďalších 750-930 úradníkov. Dodatočný colný personál bude musieť kontrolovať predovšetkým pohyb tovaru smerujúceho do a zo Spojeného kráľovstva, k čomu dôjde po opätovnom zavedení obchodných obmedzení medzi Britániou a zvyškom EÚ.



Holandská poslankyňa Anne Mulderová z vládnucej Ľudovej strany za slobodu a demokraciu (VVD), ktorá bola poverená posúdením dôsledkov brexitu z holandskej perspektívy, už v januári upozornila vládu, aby neotáľala so zvyšovaním kapacít hraničnej kontroly. Upozornila, že podľa očakávaní v prvom roku po brexite dôjde k nárastu počtu colných vývozných deklarácií o tretinu - na viac ako 16 miliónov.



Turisti a obchodní cestujúci nebudú brexitom až tak postihnutí, pretože Spojené kráľovstvo nie je súčasťou schengenského priestoru a hraničné kontroly existujú aj v súčasnosti.



Denník Financieele Dagblad však upozornil, že aj vojenská polícia, ktorá vykonáva pasové kontroly na hraniciach, sa chystá zamestnať 417 neozbrojených úradníkov, ktorí budú pomáhať pri kontrole cestovných dokladov na holandských letiskách. Cieľom je znížiť tlak na príslušníkov hraničnej kontroly a skrátiť čakacie doby na letiskách, hlavne počas špičkových období. Nový hraničný personál bude musieť prejsť štvortýždňovým výcvikom a absolvovať povinnú trojmesačnú stáž.



spravodajca TASR Jaromír Novak