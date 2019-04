Holandsko sa snaží dostať domov ženy a deti džihádistov zo Sýrie

Holandská ombudsmanka pre deti Margrite Kalverboerová v januári zopakovala svoju výzvu vláde, aby sa postarala o deti, ktoré uviazli v utečeneckých táboroch v Sýrii.

Brusel/Amsterdam 4. apríla (TASR) - Predstavitelia holandského Červeného kríža v stredu oznámili, že sú pripravení pomôcť manželkám a deťom holandských džihádistov vrátiť sa z utečeneckých táborov v Sýrii, ak takúto žiadosť predloží holandská vláda. Informoval o tom spravodajský server DutchNews.nl.



Holandský minister spravodlivosti Ferd Grapperhaus vlani v júli, povedal poslancom parlamentu, že Červený kríž nemôže byť zapojený do operácií na repatriáciu holandských džihádistických žien. Hovorca rezortu spravodlivosti najnovšie v rozhovore pre televíznu stanicu NOS pripustil, že ak nezávislosť organizácie zostane zachovaná, predstavitelia Červeného kríža môžu byť pozvaní, aby pomohli riešiť situáciu, avšak len v tom prípade, ak budú mať povolenie od miestnych orgánov v oblasti, kde sa zadržiavané ženy a deti nachádzajú.



Podľa údajov holandskej bezpečnostnej služby AIVD sa momentálne nachádza približne 30 takýchto žien a 65 detí v kurdských utečeneckých táboroch v severnej Sýrii. K nim patria aj dve detské siroty, ktorých matky zomreli začiatkom tohto roka.



Holandskí džihádisti, ktorí opustili krajinu aj s rodinami, aby bojovali po boku Islamského štátu, sa v súčasnosti môžu vrátiť do Holandska len vtedy, ak sa im podarí dostať sa na holandské veľvyslanectvo alebo konzulát. Ženy a deti z kurdských utečeneckých táborov túto možnosť nemajú.



Vo februári minister Grapperhaus povedal, že Holandsko hľadá možnosti, za pomoci ľudí, ktorí kontrolujú uvedené tábory, ako presunúť holandské ženy a deti z utečeneckých táborov v Sýrii do bezpečných oblastí, čo im otvorí možnosť vrátiť sa do Holandska. "Potom sa budú môcť zaregistrovať na holandskom konzuláte a môžeme ich dostať domov a deti do sociálnych zariadení. To je môj hlavný cieľ," uviedol minister.



Holandská ombudsmanka pre deti Margrite Kalverboerová v januári zopakovala svoju výzvu vláde, aby sa postarala o deti, ktoré uviazli v utečeneckých táboroch v Sýrii. "Vývoj týchto detí bol vážne ohrozený rozhodnutiami ich rodičov. Ak rodičia nemôžu ochrániť svoje deti, ta do hry by mala vstúpiť vláda," odkázala Kalverboerová.



Spravodajca TASR Jaromír Novak