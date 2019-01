Súd poslal v Holandsku do väzenia štvoricu páchateľov lúpeže diamantov

Časť lupu polícia našla vo vozidle, ktorým lupiči unikli, avšak časť diamantov za 43 miliónov dolárov sa dosiaľ nenašla.

Haag 28. januára (TASR) - Štvoricu mužov, zadržaných v roku 2017 v Španielsku a Holandsku v súvislosti s masívnou krádežou diamantov na amsterdamskom letisku Schiphol z roku 2005, poslal súd v meste Haarlem do väzenia na 3,5 až sedem rokov. Informoval o tom v pondelok spravodajský webový portál DutchNews.nl.



Úrady zatkli v januári 2017 celkovo sedem osôb, všetko Holanďanov. Najdlhší trest - sedem rokov - dostal vodca gangu a organizátor lúpeže Errol H.V., spoluorganizátor Brian D. dostal šesť rokov, zamestnanec leteckej spoločnosti KLM Ramazan N., ktorý gangu pomohol zvnútra, si odsedí päť rokov, štvrtý muž dostal tri a pol roka.



Ďalších dvoch súd uznal za nevinných a siedmy muž zomrel ešte pred začiatkom súdneho procesu.



Ku krádeži, najväčšej v dejinách Holandska, došlo 25. februára 2005, keď ozbrojení lupiči oblečení v uniformách zamestnancov KLM uniesli obrnené vozidlo v bezpečnostnej zóne letiska Schiphol a ukradli nebrúsené diamanty v hodnote 72 miliónov dolárov, ktoré mali byť naložené do lietadla a prevezené do Belgicka.



Časť lupu polícia našla vo vozidle, ktorým lupiči unikli, avšak časť diamantov za 43 miliónov dolárov sa dosiaľ nenašla. Lupičov náhodne odhalil policajt pracujúci na inom prípade, ktorý zachytil telefonický rozhovor medzi páchateľmi.