Súd priznal nemanželskému synovi princa Carlosa právo používať tituly

Haag 28. februára (TASR) - Nemanželský syn holandského princa uspel v stredu na súde s uznaním práva na používanie titulu a mena svojho otca. Hugo Klynstra (21) je synom princa Carlosa Bourbonsko-parmského.



Princ Carlos je bratrancom súčasného holandského kráľa Viliama-Alexandra. Je najstarším synom princeznej Irene, ktorá je sestrou bývalej holandskej kráľovnej Beatrix.



Hugo Klynstra sa narodil zo vzťahu Carlosa a jeho priateľky z detstva Brigitte Klynstrovej.



Najvyšší administratívny súd rozhodol, že Klynstra môže používať priezvisko Bourbonsko-parmský, titul princ, ako aj predikát kráľovská výsosť, informuje agentúra AP.



Verdikt však neznamená, že by sa Klynstra stal členom Bourbonsko-parmského rodu. "To je súkromné rozhodnutie samotnej rodiny," vysvetlil súd.



Hugo bojoval o dané uznanie na súde od svojich 18 rokov. Odteraz môže používať meno Carlos Hugo Roderik Sybren de Bourbon de Parme. Formálna zmena jeho mena však ešte potrebuje kráľovský súhlas.



Princ Carlos otcovstvo nikdy nepopieral. Verdikt však nemení poradie nástupníctva na trón, dopĺňa agentúra DPA. Princ Carlos má so svojou manželkou princeznou Annemarie tri deti.