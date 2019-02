Holandsko ukázalo podobu odchodu Británie ako modrú chlpatú príšeru

Ukončenie členstva Británie v EÚ je naplánované na 29. marca.

Haag 14. februára (TASR) — Zatiaľ čo britská vláda stále nemá jasnú predstavu o tom, ako bude vyzerať blížiaci sa odchod Británie z EÚ, v Holandsku už podobu tzv. brexitu poznajú. Kabinet holandského premiéra Marka Rutteho predstavil informačnú kampaň, v ktorej brexit zobrazuje ako veľkú, modrú a chlpatú príšeru spôsobujúcu problémy, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



Minister zahraničných vecí Stef Blok zverejnil na Twitteri fotografiu, kde je zachytený vo svojej kancelárii spolu s chlpatým tvorom v tričku s nápisom BREXIT, ktorý leží na jeho stole a bráni mu v práci. "Uistite sa, že brexit vám nebude stáť — alebo ležať — v ceste," napísal k obrázku minister.



Súčasťou tvítu je odkaz na špeciálnu vládnu stránku, kde sa môžu podniky dozvedieť, aký dôsledky im hrozia v súvislosti s odchodom Británie z EÚ. Podľa vlády je cieľom zvýšiť povedomie o týchto dôsledkoch, a to najmä pre prípad, že Británia opustí EÚ bez dohody.



Na stránke je záber "brexitovej" príšery, ako sedí na kolenách pracovníčke pri počítači a tá sa nevie dostať ku klávesnici. Ten istý obrázok bol zverejnený ako celostránková inzercia v hospodárskom denníku Financieele Dagblad.



"Je to zábavný a nenútený spôsob, ako varovať pred brexitom," povedal pre AFP nemenovaný zdroj z holandskej vlády, pričom potvrdil, že tvor na obrázkoch sa volá "Brexit". V rámci kampane v sociálnych médiách sa majú objaviť aj ďalšie scénky, v ktorých bude príšera stelesňovať "prekážku v podnikaní".



Ukončenie členstva Británie v EÚ je naplánované na 29. marca. Dohodu, ktorú Londýn vyrokoval s EÚ, však britský parlament v januári neschválil. Premiérka Theresa Mayová sa snaží teraz presadiť pozmenenú podobu tejto dohody a odvrátiť tak hrozbu neriadeného brexitu.



Hoci holandská vláda navonok pristupuje k brexitu s humorom, v skutočnosti sa intenzívne pripravuje na riešenie dôsledkov tohto kroku pre ekonomiku Holandska, ktorá je na Britániu úzko naviazaná, upozornila AFP. Premiér Rutte vo štvrtkovom rozhovore pre denník Financial Times uviedol, že približne 250 podnikov zvažuje presťahovanie z Británie do Holandska. Súčasťou príprav Holandska, na ktoré je vyčlenených 100 miliónov eur, je aj zamestnanie 900 nových colníkov.