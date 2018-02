Holandsko schválilo označovanie vraždenia Arménov za genocídu

Historici odhadujú, že v bývalej Osmanskej ríši bolo pred vyše storočím zavraždených približne 1,5 milióna Arménov.

Haag 22. februára (TASR) - Zákonodarcovia dolnej komory holandského parlamentu vo štvrtok drvivou väčšinou odhlasovali uznesenie o označovaní masového vraždenia Arménov osmanskými Turkami počas prvej svetovej vojny za genocídu. Očakáva sa, že to vystupňuje diplomatické napätie medzi Holandskom a Tureckom, informovala agentúra AP.



Holandská vláda sa však napriek výsledkom hlasovania nebude riadiť týmto rozhodnutím, uviedla ministerka zahraničných vecí Sigrid Kaagová. Podľa nej bude kabinet naďalej zachovávať v tejto politicky citlivej záležitosti umiernený postoj. Vláda chce totiž pokračovať v odbornej diskusii o otázke "arménskej genocídy".



Kaagová zároveň prisľúbila, že vyšle do Jerevanu oficiálneho zástupcu na spomienkové podujatie, ktoré sa bude konať 24. apríla. Podľa jej slov to však nie je signálom, že holandská vláda uznáva vyvražďovanie Arménov za genocídu.



Historici odhadujú, že v bývalej Osmanskej ríši bolo pred vyše storočím zavraždených približne 1,5 milióna Arménov. Mnohí bádatelia to označujú za prvú genocídu 20. storočia, uviedla agentúra DPA. Turecko však tento výklad odmieta, tvrdiac, že zmienený počet obetí je zveličený; Ankara zabitých považuje za obete občianskej vojny.