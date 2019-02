ŠTUDENTSKÝ PROTEST: Chceme lepšie klimatické opatrenia

Podľa polície sa na pochode zišlo približne 5000 detí. Skupina 350 vedcov a výskumníkov zverejnila vo štvrtok v holandských médiách otvorený list, v ktorom protest žiakov podporili.

Haag 7. februára (TASR) - Tisícky žiakov a študentov v Holandsku vynechali vo štvrtok zámerne vyučovanie a pridali sa k protestnému pochodu k holandskému parlamentu s cieľom pritlačiť na tamojšiu vládu, aby prijala ambicióznejšie opatrenia v oblasti klimatických politík. Informovala o tom agentúra DPA.



Žiaci cestovali na protest do Haagu, sídla holandskej vlády, z celej krajiny autobusmi a vlakmi. Organizátori protestu v Haagu chceli štvrtkovou akciou zaslať varovný signál tamojšej vláde a žiadali ju, aby začala konať proti klimatickej zmene.



Podľa polície sa na pochode zišlo približne 5000 detí. Organizátori však tvrdia, že ich počet bol podstatne vyšší.



"Sme tu, pretože chceme, aby vláda podnikla rýchlejšie a lepšie kroky k zlepšeniu klímy," povedala 16-ročná študentka Maartje Boodová, ktorá s kamarátmi do Haagu cestovala 200 kilometrov z mesta Leeuwarden na severe krajiny.



Skupina 350 vedcov a výskumníkov zverejnila vo štvrtok v holandských médiách otvorený list, v ktorom protest žiakov podporili. Píšu v ňom, že súčasné opatrenia proti klimatickým zmenám sú nedostatočné.



"Nemôžeme si dovoliť čakať, kým sa neurobia potrebné opatrenia," konštatujú vedci. Podľa nich je "najvyšší čas" podniknúť kroky na rýchle a drastické zníženie emisií tzv. skleníkových plynov.



Holandská agentúra pre hodnotenie životného prostredia vo svojej januárovej správe uviedla, že cieľ stanovený na zníženie emisií o 25 percent do roku 2020 sa nepodarí dosiahnuť.



Tínedžeri protestovali vo štvrtok aj v Belgicku. Mladí ľudia sa zišli v rôznych mestách po celej krajine už piaty týždeň po sebe na demonštráciách za posilnenie ochrany svetovej klímy. Podľa polície sa iba v meste Leuven zhromaždilo viac než 10.000 žiakov a študentov.



Mládežnícke hnutie za zdravú planétu sa rozšírilo rýchlo po celom Belgicku a demonštrácie s desiatkami tisíc tínedžerov sa konajú pravidelne každý štvrtok okrem hlavného mesta Brusel aj v iných mestách.