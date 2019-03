Útočník z Utrechtu mal záznam v registri trestov

Holandský minister spravodlivosti F. Grapperhaus varoval pred predčasnými špekuláciami o motívoch páchateľa a vyhlásil, že je dôležité, aby sa v nezávislom vyšetrovaní dôkladne preverili dôkazy.

Utrecht 18. marca (TASR) - Holandský minister spravodlivosti Ferd Grapperhaus povedal v pondelok pre tlačovú agentúru AP, že podozrivý z útoku v električke v Utrechte mal záznam v registri trestov. Dodal, že je ešte príliš skoro vyjadrovať sa k tomu, či mal predpokladaný útočník teroristický motív, ale minister zároveň pripustil, že muž sa už v minulosti trestných činov dopustil.



Grapperhaus varoval pred predčasnými špekuláciami o motívoch páchateľa a vyhlásil, že "je dôležité, aby sa v nezávislom vyšetrovaní dôkladne preverili" dôkazy.



"Áno, podozrivý bol na ministerstve spravodlivosti známy. Mal záznam v trestnom registri. Toto naisto vieme. Ďalšie podrobnosti nemôžem poskytnúť," uviedol minister pre AP.



Miestne médiá napísali, že podozrivého za posledný rok obvinili niekoľkokrát, a to z rôznych trestných činov od pokusu o zabitie až po drobné trestné činy, spáchané v Utrechte i jeho okolí. Miestne médiá napríklad informovali, že len pred dvoma týždňami sa muž postavil pred súd pre obvinenia zo znásilnenia ženy v roku 2017.



Minister spravodlivosti poskytol agentúre AP vyjadrenie krátko po tom, ako utrechtský policajný šéf na konci tlačovej konferencie oznámil, že strelca zatkli. Policajný šéf dostal do rúk papierik s oznamom o zadržaní podozrivého, ktorý bol dovtedy na úteku.



Na tej istej tlačovej konferencii vystúpil aj holandský premiér Mark Rutte. Povedal, že "traja ľudia pri útoku v električke zahynuli, traja ľudia bojujú o život". Dodal: "Dnešný útok v Holandsku, aj jeho možný teroristický motív, sa vyšetruje. Ale bolo to veľmi vážne. Svet smúti spolu s nami."



Pri útoku v električke na rušnej križovatke v obytnej štvrti mesta s takmer 350.000 obyvateľmi prišli o život traja ľudia a piati ďalší utrpeli zranenia.



Polícia na tlačovej konferencii dodala, že zatknutie sa jej podarilo po tom, čo zverejnila fotografiu podozrivého Gökmena Tanisa (37) pochádzajúceho z Turecka.



Po zatknutí podozrivého úrady v Utrechte znížili stupeň teroristického ohrozenia z najvyššieho piateho na štvrtý, ktorý zodpovedá stavu vo zvyšku Holandska.