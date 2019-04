Colníci v Hongkongu zaistili kokaín za vyše 11 miliónov eur

V súvislosti s prípadom zároveň zatkli jedného podozrivého.

Hongkong 4. apríla (TASR) - Hongkonské colné úrady zhabali v stredu veľké množstvo kokaínu v trhovej hodnote približne 11,57 milióna eur. V súvislosti s prípadom zároveň zatkli jedného podozrivého, informovala vo štvrtok agentúra AP.



Stredajšia operácia agentov colného úradu sa uskutočnila v súkromnom byte v hongkonskej štvrti Ša-tchin, v ktorom objavili 91 kilogramov kokaínu. Mimo prístavov tejto administratívnej oblasti Číny tak išlo, čo do množstva a ceny drogy o vôbec najväčší jednorazový kontraband kokaínu v Hongkongu.



Miestne úrady označili zadržaného za jedného z "hlavných členov" miestneho drogového syndikátu. Zaistili ho po tom, ako z bytu odišiel, pričom v jeho batohu našli štyri kilogramy kokaínu.



Agenti muža následne vzali späť do bytu, v ktorom potom objavili zvyšný kokaín. Zadržaný je obyvateľom Hongkongu, má 41 rokov a napojenie na hongkonské organizované skupiny, tzv. triády. V súvislosti s prípadom možno čakať aj zatknutia ďalších osôb. Zmienený drogový syndikát funguje približne mesiac.



"Ešte nefungujú naplno, preto ešte na trh nie je distribuované veľké množstvo drog," uviedli úrady. Kokaín do Hongkongu dostal pravdepodobne loďou z Južnej Ameriky. Uložený bol vo forme tehličiek vo vodotesnom obale opečiatkovanom rôznymi značkami — delfínom, koňom alebo listom.



Hongkong je považovaný za kľúčové tranzitné miesto pre kontrabandy ilegálnych drog i častí ohrozených druhov zvierat smerujúce prevažne do Číny či juhovýchodnej Ázie, kde v tejto oblasti platia omnoho prísnejšie zákony.



Drogy ako kokaín či marihuana však nachádzajú odbytište aj v samotnom Hongkongu, a to v tamojšom početnom sektore finančníkov, právnikov či iných dobre platených zamestnancov patriacich k tzv. bielym golierom.