Najnovšie protesty odsúdil čínsky styčný úrad i správkyňa Hongkongu

Okrem miestnej samosprávy boli protesty tentoraz namierené aj proti čínskemu vedeniu, čo je odrazom obáv z rastúceho vplyvu Pekingu na tomto poloautonómnom území.

Hongkong 22. júla (TASR) - Riaditeľ styčného úradu čínskej ústrednej vlády v Hongkongu Wang Č'-min v pondelok vyhlásil, že to, čo sa dialo počas nedeľňajších protestov, je urážkou všetkých Číňanov. Počas demonštrácie totiž pred budovou tohto úradu demonštranti postavili barikády a ohadzovali ju vajcami a čiernou farbou, pričom poškodili aj čínsky štátny znak. Informovala o tom agentúra AFP.



"Tieto (udalosti) vážne poškodili... právny štát v Hongkongu... a urazili všetkých Číňanov vrátane siedmich miliónov hongkonských krajanov," povedal novinárom Wang Č'-min. Dodal, že vládu Hongkongu podporuje v tom, aby týchto "výtržníkov" dostala pred spravodlivosť.



Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová, ktorú citovala agentúra Reuters, odsúdila akékoľvek násilie a uviedla, že to, že sa cieľom výtržností stal čínsky styčný úrad, znamená "hrozbu" pre štátnu zvrchovanosť.



V rámci pokračujúcej vlny demonštrácií vyvolaných sporným návrhom zákona, ktorý by umožnil vydávanie podozrivých osôb do pevninskej Číny, vyšli v nedeľu do ulíc Hongkongu státisíce ľudí.



Keď sa protestujúci vracali domov, na železničnej stanici ich železnými a drevenými palicami napadli útočníci. Zranenia utrpelo podľa agentúry AP najmenej 45 osôb, z ktorých 22 zostalo v pondelok hospitalizovaných. Jeden muž je v kritickom stave, uviedli zdroje z miestnej nemocnice. Lamová tento incident označila za "šokujúci" a oznámila, že príslušné orgány ho poriadne vyšetria.



Ďalších 14 ľudí sa zranilo, keď polícia na demonštrantov použila slzotvorný plyn. Polícia na svojich oficiálnych účtoch na sociálnych sieťach napísala, že protestujúci na jej príslušníkov hádzali tehly a zápalné fľaše.



Samospráva medzičasom pozastavila prerokúvanie sporného návrhu v zákonodarnom zbore, protestujúci však požadujú jeho úplné stiahnutie a Lamovej odstúpenie. Najnovší protest mal byť aj reakciou na udalosti počas predchádzajúcich demonštrácií, keď polícia podľa organizátorov použila neprimeranú silu.