Hongkong predĺžil dvom sestrám zo Saudskej Arábie povolenie na pobyt

V juhočínskom meste tak môžu legálne zostať do 8. apríla.

Hongkong 7. marca (TASR) - Hongkong predĺžil povolenie na pobyt dvom sestrám zo Saudskej Arábie, ktorým sa podarilo utiecť zo svojej vlasti. V juhočínskom meste tak môžu legálne zostať do 8. apríla.



Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na štvrtkové vyhlásenie právnickej firmy Vidler & Co Solicitors, ktorá sestry zastupuje.



Dve mladé ženy vo veku 18 a 20 rokov utiekli od svojej rodiny, kde boli údajne obeťami násilia, vlani v septembri počas dovolenky na Srí Lanke. Ich cieľom bolo dostať sa do Austrálie. Podarilo sa im však prísť len do Hongkongu, kde ich na letisku zastavili saudskoarabskí konzulárni úradníci. Následne im stornovali letenky a odobrali pasy.



Povolenie na pobyt im malo vypršať posledný februárový deň, ako predtým informoval ich právnik Michael Vidler. Sestry minulý týždeň požiadali úrady, aby im pobyt predĺžili, pretože sa snažia získať víza a azyl v tretej krajine, kde budú v bezpečí.



Podľa právnikov z agentúry Vidler & Co Solicitors imigračné oddelenie potvrdilo, že sestry budú do spomenutého dátumu v Číne "naďalej tolerované". Riaditeľ pre imigráciu tvrdí, že aj napriek tomu, že sestry n sú tolerované, možno ich vystaviť trestnému stíhaniu a vyhostiť z krajiny za prekročenie dĺžky pobytu, spresnila advokátska kancelária.



Sestry tvrdia, že žijú v neustálom strachu z toho, že ich nájdu saudskoarabské úrady a ich rodina a prinútia ich vrátiť sa do Saudskej Arábie, uvádza sa vo vyhlásení Vidler & Co Solicitors.



Súrodenecká dvojica je najnovším prípadom žien z ultrakonzervatívnej Saudskej Arábie, ktoré odtiaľ utekajú pred násilím, čo zažívajú v rodine, a následne sa v zahraničí snažia získať pomoc.



Jedným z príkladov je Rahaf Muhammad Mutlak Kunúnová (18), ktorá nedávno ušla od svojej rodiny počas dovolenky v Kuvajte. Obávala sa totiž, že jej by ju príbuzní mohli zabiť za to, že sa zriekla islamu.



Kunúnovú zadržali na medzinárodnom letisku v thajskom Bangkoku. Tam sa následne zabarikádovala vo svojej hotelovej izbe, odkiaľ posielala cez sociálne médiá zúfalé prosby o pomoc. Po tom, ako odmietla nastúpiť na spiatočný let a požiadala o pomoc medzinárodné humanitárne organizácie, sa jej v Thajsku ujali pracovníci UNHCR a umožnili jej v krajine zostať. Kunúnovej bol nakoniec v Austrálii udelený azyl.