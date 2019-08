Hongkong: Prodemokratickí i pročínski demonštranti opäť vyšli do ulíc

Tisícky protestujúcich popoludní pochodovali v dvoch mestských štvrtiach na polostrove Kowloon.

Hongkong 17. augusta (TASR) - Hongkonskí prodemokratickí aktivisti v sobotu organizovali nové zhromaždenia po tom, ako bolo ich hnutie podrobené kritike za to, že začiatkom týždňa zablokovalo hongkonského letisko. Informovala o tom agentúra AFP.



Tisícky protestujúcich popoludní pochodovali v dvoch mestských štvrtiach na polostrove Kowloon. Niektorí demonštranti hádzali na sídlo pročínskej hongkonskej federácie odborových zväzov vajcia a striekali graffity.



Pročínski demonštranti, ktorí sa tiež zhromaždili v meste, vyjadrili nesúhlas s konkurenčným zhromaždením a podporili políciu. Prodemokratických aktivistov označili za "vzbúrencov bez zdravého rozumu".



Najväčšie prodemokratické zhromaždenie sa má uskutočniť v nedeľu na hlavnom ostrove Hongkong. Títo aktivisti chcú prostredníctvo víkendových zhromaždení Pekingu a vedeniu mesta ukázať, že ich hnutie má stále širokú podporu verejnosti aj napriek tomu, že menšina tvrdého jadra protestujúcich využíva aj násilné postupy.



Prodemokratickí aktivisti zablokovali v utorok dva terminály hongkonského letiska a narušili tým jeho prevádzku. Protestujúci takisto fyzicky napadli dvoch mužov.



Hovorkyňa čínskeho štátneho úradu pre Hongkong a Macao Sü Lu-jing vyjadrila nesúhlas s týmito činmi.



Hongkong, jedna z dvoch osobitných administratívnych oblastí Číny, bol minulý víkend už desiatykrát dejiskom často násilných protestov proti návrhu zákona, ktorý by umožnil vydávanie jeho obyvateľov podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny.



Protesty neutíchli ani po tom, čo správkyňa Hongkongu Carrie Lamová vyhlásila tento návrh zákona za "mŕtvy".



Demonštranti medzičasom od miestnej vlády žiadajú aj vyšetrovanie údajného neadekvátneho postupu polície pri zásahoch a rozpustenie zákonodarného zboru.