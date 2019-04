Tisíce ľudí v Hongkongu protestovali proti novému zákonu o extradícii

Účastníci nedeľňajších protestov niesli transparenty s heslami, ktoré obviňovali správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, že zapredáva štátne územie, a požadovali jej rezignáciu.

Hongkong 28. apríla (TASR) - Tisíce ľudí protestovali v nedeľu v centre Hongkongu proti plánovaným zmenám v zákone o extradícii, ktoré sú považované za narúšanie nezávislosti právneho systému tohto územia, informovala agentúra AP.



Podľa hongkongskej polície sa do protestov zapojilo približne 22.800 ľudí. Mnohí z nich mali pri sebe žlté dáždniky pripomínajúce masové protesty za demokraciu z roku 2014.



Účastníci nedeľňajších protestov niesli transparenty s heslami, ktoré obviňovali správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, že "zapredáva" štátne územie, a požadovali jej rezignáciu.



Zmena zákonov by uľahčila posielanie osôb podozrivých zo zločinov do pevninskej Číny, kde by mohli čeliť nejasným obvineniam a nespravodlivým súdnym procesom.



Obchodné, právne, ľudskoprávne a novinárske organizácie vyjadrili znepokojenie nad navrhovanými zmenami, ktoré podľa nich poškodia povesť Hongkongu v oblasti právnej nezávislosti.



Deviatich vodcov prodemokratických protestov v Hongkongu z roku 2014, takzvanej dáždnikovej revolúcie alebo hnutia Occupy Central, uznal hongkonský súd v utorok za vinných z narušenia verejného poriadku.