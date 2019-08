Tisíce protivládnych demonštrantov sa v Hongkongu zišli v daždi

V Hongkongu sa 9. júna začala séria protestov namierených proti návrhu zákona, ktorý by umožnil vydávanie jeho obyvateľov podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny.

Hongkong 18. augusta (TASR) - Tisíce protivládnych demonštrantov sa zhromaždili v nedeľu na hlavnej dopravnej tepne v Hongkongu aj napriek silnému dažďu a policajnému zákazu, informovala agentúra DPA.



Medzi účastníkmi protestu boli študenti i starší obyvatelia, ktorí sa podľa svojich slov zhromaždili, aby vydarili hnev voči vláde a nedávnemu policajnému násiliu.



V Hongkongu sa 9. júna začala séria protestov namierených proti návrhu zákona, ktorý by umožnil vydávanie jeho obyvateľov podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Aktivisti takisto žiadajú vyšetrovanie policajného násilia a odstúpenie správkyne Hongkongu Carrie Lamovej.



Jeden z účastníkov nedeľňajšej demonštrácie povedal, že protesty budú pokračovať, až kým vláda nesplní päť požiadaviek, ktoré zahŕňajú trvalé odloženie návrhu zákona o extradíciách a odstúpenie Lamovej.



Nedeľňajší protest sa začal vo Viktóriinom parku v luxusnej štvrti Causeway Bay, odkiaľ sa účastníci pomaly presunuli do obchodnej časti mesta. Polícia podľa DPA protestujúcim povolila zhromaždiť sa, nedovolila im však pochodovať ulicami mesta.



Prodemokratické protesty boli tento týždeň podrobené kritike po tom, ako aktivisti v utorok zablokovali dva terminály hongkonského letiska a dostali sa do zrážok s políciou.