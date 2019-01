Zo 16. poschodia v hoteli vypadlo okno a usmrtilo čínsku turistku

Samotná nehoda vyvolala na verejnosti obavy. V Hongkongu je totiž obrovské množstvo mrakodrapov a pád okna z výškovej budovy moderného hotela je preto značne znepokojivý.

Hongkong 22. januára (TASR) - Na rušnú ulicu v Hongkongu vypadlo v pondelok zo 16. poschodia jedného z miestnych hotelov okno, ktoré tesne predtým čistila upratovačka, a usmrtilo mladú čínsku turistku. Nehodu vyšetrujú miestne úrady. Upratovačku po nešťastí zatkli, no už v utorok ju prepustili na kauciu, informovala agentúra AFP.



Obeťou smrteľnej nehody je podľa polície 24-ročná čínska turistka. V rušnej hongkonskej obchodnej štvrti Ťien-ša-cuej ju v pondelok zasiahlo okno, ktoré vypadlo zo 16. poschodia miestneho hotela Mira. Mladú ženu následne zo zraneniami previezli do nemocnice, lekárom sa ju však už nepodarilo zachrániť.



Padajúce okno zasiahlo aj jej kamaráta, ktorý však utrpel len ľahké poranenia. Polícia po nehode hotelovú upratovačku zadržala.



Samotná nehoda vyvolala na verejnosti obavy. V Hongkongu je totiž obrovské množstvo mrakodrapov a pád okna z výškovej budovy moderného hotela je preto značne znepokojivý.



Hovorca miestnej polície agentúre AFP povedal, že hotelovú upratovačku v utorok prepustili na kauciu a zostane na slobode až do ďalšieho vyšetrovania, pričom príslušným úradom sa má hlásiť začiatkom februára. Príslušníčka polície médiám v pondelok opísala, že hotelové okná môžu otvárať len zamestnanci so špeciálnym kľúčom.



"Domnievame sa, že upratovačka sa pokúšala otvoriť okno, a okno vypadlo okamžite po tom, ako ho otvorila," uviedla policajtka.



Hongkonský hotel Mira sa na titulky médií dostal v roku 2013, keď sa stal na čas útočiskom bývalého spolupracovníka amerických tajných služieb Edwarda Snowdena, ktorý do Hongkong pricestoval z USA s množstvom dokumentov odhaľujúcich rozsiahle sledovanie programy Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA).