Hongkongská polícia odsúdila protesty pred svojím veliteľstvom

Hongkong 22. júna (TASR) - Hongkonská polícia ostro odsúdila v sobotu protivládnych protestujúcich za obliehanie svojho veliteľstva a nazvala túto demonštráciu "nelegálnou a iracionálnou".



"Polícia preukázala najväčšiu toleranciu voči protestujúcim, ktorí sa zhromaždili pred policajným veliteľstvom, ale prostriedky vyjadrovania ich názorov sa stali nelegálnymi, iracionálnymi a nerozumnými," uviedla polícia vo vyhlásení a prisľúbila, že bude tieto nelegálne aktivity prísne vyšetrovať.



Počas piatka blokovali policajné veliteľstvo tisícky protestujúcich. Mnohí požadovali prepustenie osôb zadržaných pri minulotýždňových násilných stretoch medzi demonštrantmi a políciou.



Policajti ostali počas obliehania v opevnenej budove. Podľa agentúry AFP bol protest hlasný ale pokojný, až na nejaké to hádzanie vajec. Davy sa rozišli v sobotu skoro ráno. Polícia uviedla, že pre blokádu nemohla "okamžite riešiť" približne 60 núdzových volaní, pričom 13 jej príslušníkov "poslali na ošetrenie do nemocnice".



Protesty v Hongkongu vypukli po tom, ako sa vláda snažila presadiť zákon umožňujúci vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestného činu do krajín, s ktorými nemá Hongkong uzavreté dohody o extradícii, vrátane pevninskej Číny.



Šéfka hongkonskej administratívy Carrie Lamová sa ešte v utorok ospravedlnila za politickú krízu a nepokoje vyvolané návrhom zákona. Prodemokratickí aktivisti však Lamovej ospravedlnenie odmietli. Požadujú jej odstúpenie z funkcie, ako aj definitívne stiahnutie spornej legislatívy.



Lamová už predtým uviedla, že proces schvaľovania návrhu o extradícii pozastavuje na neurčito, pričom neskôr vyhlásila, že nebude obnovovať prácu na tomto návrhu, kým nebude môcť byť urobený "dobre".



V nedeľu pochodovali ulicami Hongkongu na protest proti spornému návrhu zákona takmer dva milióny ľudí. Uviedli to organizátori protestu, podľa ktorých išlo o najväčšiu demonštráciu od roku 1997, keď sa Hongkong vrátil pod správu Číny.