Hongkongská polícia v začala zasahovať proti demonštrantom

Na archívnej snímke niekoľko desiatok tisíc ľudí demonštrovalo proti navrhovaným zmenám zákona o vydávaní obvinených občanov do Číny v uliciach Hongkongu 16. júna 2019.

Policajti so štítmi a v plynových maskách použili proti demonštrantom utáboreným pred parlamentom slzotvorný plyn a obušky.

Hongkong 1. júla (TASR) - Polícia v Hongkongu začala v utorok krátko po polnoci miestneho času (18.00 h SELČ) zasahovať proti protivládnym demonštrantom, ktorých časť v pondelok prenikla do rokovacej sály miestneho zákonodarného zboru. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



Policajti so štítmi a v plynových maskách použili proti demonštrantom utáboreným pred parlamentom slzotvorný plyn a obušky. Pred začiatkom zásahu ich upozornili, aby z miesta odišli.



Polícia oznámila, že vyčistí od demonštrantov aj budovu parlamentu, do ktorej vtrhli stovky ľudí a poškodili interiér. Varovala, že ak sa stretne s odporom, použije príslušnú silu.



Po tom, čo demonštranti ovládli rokovaciu sálu zákonodarného zboru, na jej steny nasprejovali grafity a k hlavnému pódiu pripevnili vlajku z britskej koloniálnej éry. Znak Hongkongu nasprejovali čiernou farbou. V rokovacej sále vztýčili transparent v čínštine: "Skloňte sa a ochraňujte vládu zákona. Nesúhlaste s extradíciou".



Sídlo hongkonskej zákonodarnej rady je posledné tri týždne stredobodom protestov, ktorých účastníci požadujú stiahnutie návrhu zákona umožňujúceho vydávanie osôb orgánom v pevninskej Číne a odstúpenie najvyššej predstaviteľky miestnej samosprávy Carrie Lamovej. Tá v pondelok vyhlásila, že bude viac načúvať hlasu mladých ľudí, nechystá sa však odísť z funkcie.