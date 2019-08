Hongkongské letisko kvôli demonštrantom zrušilo všetky pondelkové odle

Mnohí z demonštrantov sú kritickí voči postupu polície, ktorá v nedeľu použila proti davu z blízkej vzdialenosti slzotvorný plyn a nesmrtiacu muníciu.

Hongkong 12. augusta (TASR) - Medzinárodné letisko v Hongkongu zrušilo všetky zvyšné pondelňajšie odlety, keďže v jeho hlavnom termináli už štvrtý deň pokračujú protivládne protesty. Pokračovať sa bude iba v tých odletoch, pri ktorých bol skompletizovaný check-in, uviedlo letisko vo vyhlásení.



Na letisku, ktoré patrí k najvyťaženejším na svete, sa zišlo vyše 5000 protestujúcich, informovali agentúry AP a AFP. Letisko ďalej oznámilo, že zhromaždenie verejnosti "vážne narušilo" prevádzku tohto aeroportu. Vedenie letiska umožnilo demonštrantom zhromaždiť sa v príletových halách - hoci protest nedostal povolenie od polície -, ale obvinilo demonštrantov z blokovania odletov.



Mnohí z demonštrantov sú kritickí voči postupu polície, ktorá v nedeľu použila proti davu z blízkej vzdialenosti slzotvorný plyn a nesmrtiacu muníciu. Hongkonské demonštrácie a nepokoje nevykazujú žiadne znaky zoslabenia - ani po dvoch mesiacoch, ako ich vyvolal kontroverzný návrh zákona o extradíciách.



Polícia v pondelok pohrozila použitím vodných diel a obrnených vozidiel. Na ukážku extrémnej taktiky kontroly davu boli prizvaní zákonodarcovia aj novinári, avšak ľudskoprávna organizácia Amnesty International minulý týždeň varovala, že pri jej nesprávnom použití by to mohlo viesť k závažným zraneniam.



Protestujúci požadujú tiež demokratické reformy, nezávislé vyšetrovanie policajných zásahov, odstúpenie správkyne Hongkongu Carrie Lamovej a vypísanie volieb jej nástupcu. Hongkong, bývalá britská kolónia, bola vrátená Číne v roku 1997 na základe princípu "jedna krajina, dva systémy".



Hongkonská letecká spoločnosť Cathay Pacific upozornila, že rezervácie letov poklesli, cestovné kancelárie hlásili pokles hromadných zájazdov až o 50 percent a rada pre turizmus hlásila dvojciferný pokles v počte návštevníkov v druhej polovici júla.



Často násilné protesty sú zamerané proti návrhu zákona umožňujúceho vydávanie obyvateľov Hongkongu podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny.



Protesty neutíchli ani po tom, čo správkyňa Hongkongu Carrie Lamová vyhlásila tento návrh zákona za "mŕtvy". Demonštranti medzičasom od miestnej vlády žiadajú aj vyšetrovanie údajného neadekvátneho postupu polície pri zásahoch a rozpustenie zákonodarného zboru.