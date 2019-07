Hongkonská líderka Lamová označila sporný návrh zákona za mŕtvy

Zákon o extradícii by umožnil hongkonským úradom vydávať osoby podozrivé zo spáchania trestného činu orgánom v pevninskej Číne.

Hongkong 9. júla (TASR) - Šéfka hongkonskej administratívy Carrie Lamová v utorok vyhlásila, že kontroverzný návrh zákona o vydávaní podozrivých osôb čínskym orgánom "je mŕtvy". Ako informovali agentúry AFP a AP, nebolo bezprostredne zrejmé, či jej vyhlásenie uspokojí odporcov tohto legislatívneho návrhu požadajúcich jeho oficiálne stiahnutie.



"Stále pretrvávajú pochybnosti o úprimnosti vlády alebo obavy z toho, že vláda tento proces schvaľovania návrhu v legislatívnej rade obnoví," uviedla Lamová na tlačovej konferencii. "Takže tu opakujem, že takýto plán neexistuje. Návrh zákona je mŕtvy," povedala.



Snahu vlády presadiť príslušný návrh zákona, ktorý v Hongkongu vyvolal politickú krízu, Lamová označila za "totálne fiasko" a súhlasila s verejným stretnutím so študentmi.



"Dospela som k záveru, že v hongkonskej spoločnosti existujú určité zásadné a hlboko zakorenené problémy," povedala. "Takže prvá vec, ktorú by sme mali urobiť, je tieto základné problémy identifikovať, a dúfam, že nájdeme nejaké riešenia, ako sa pohnúť vpred", dodala.



Lamová sa vyhla splneniu kľúčových požiadaviek demonštrantov vrátane výziev na nezávislé vyšetrovanie policajného zásahu proti demonštrantom z dňa 12. júna. V tejto súvislosti uviedla, že vyšetrovanie uskutočnia v súlade so zákonom i dôkazmi orgány ministerstva spravodlivosti.



Zákon o extradícii by umožnil hongkonským úradom vydávať osoby podozrivé zo spáchania trestného činu orgánom v pevninskej Číne. V uplynulých týždňoch zažil Hongkong v dôsledku tohto návrhu najväčšie protesty za tri desaťročia. Obyvatelia opakovane vychádzali do ulíc, aby protestovali proti politike šéfky hongkonskej administratívy Lamovej.



Lamová síce po vlne pobúrenia obyvateľstva pozastavila proces schvaľovania zákona, demonštranti však žiadajú oficiálne stiahnutie legislatívneho návrhu. Minulý pondelok - v deň 22. výročia vrátenia Hongkongu Číne, ku ktorému došlo 1. júla 1997 - demonštranti prenikli do budovy legislatívnej rady, kde na niekoľko hodín obsadili rokovaciu sálu.