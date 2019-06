Hongkonská líderka Lamová sa ospravedlnila za politickú krízu

Konštatovala však, že má v úmysle dokončiť svoje funkčné obdobie na poste šéfky hongkonskej administratívy, čím naznačila, že nebude brať ohľad na výzvy na svoje odstúpenie.

Hongkong 18. júna (TASR) - Šéfka hongkonskej administratívy Carrie Lamová sa v utorok ospravedlnila za politickú krízu a nepokoje vyvolané návrhom zákona, ktorý by umožnil vydávanie podozrivých osôb do pevninskej Číny. Peking tento návrh zákona podporuje, pripomína agentúra AFP.



"Ja osobne musím vziať na seba veľkú časť zodpovednosti. Viedlo to k sporom, hádkam a nepokojom v spoločnosti," povedala Lamová na tlačovej konferencii po tom, ako mesto zažilo zhromaždenia s rekordnou účasťou proti jej propekinskej administratíve.



"Preto sa čo najúprimnejšie ospravedlňujem celému ľudu Hongkongu," uviedla.



Konštatovala však, že má v úmysle dokončiť svoje funkčné obdobie na poste šéfky hongkonskej administratívy, čím naznačila, že nebude brať ohľad na výzvy na svoje odstúpenie.



Lamová už v sobotu uviedla, že proces schvaľovania návrhu o extradícii pozastavuje na neurčito, a teraz podľa agentúry AP povedala, že nebude obnovovať prácu na tomto návrhu, kým nebude môcť byť urobený "dobre".



V nedeľu pochodovali ulicami Hongkongu na protest proti spornému návrhu zákona takmer dva milióny ľudí. Uviedli to organizátori protestu, podľa ktorých išlo o najväčšiu demonštráciu od roku 1997, keď sa Hongkong vrátil pod správu Číny.