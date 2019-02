Hongkonskí colníci zhabali na letisku nosorožie rohy za 900.000 eur

Zadržaní muži prenášali rohy cez letiskový terminál v dvoch kartónových škatuliach.

Hongkong 15. februára (TASR) - Colníci na letisku v Hongkongu zadržali dvoch mužov, ktorí pašovali najmenej 24 rohov z nosorožcov s odhadovanou hodnotou osem miliónov hongkonských dolárov (vyše 900.000 eur). Išlo o doteraz najväčšiu zásielku tohto druhu, akú v Hongkongu zhabali cestujúcim v leteckej doprave, informovala v piatok agentúra AFP.



Zadržaní muži prenášali rohy cez letiskový terminál v dvoch kartónových škatuliach. Štátna príslušnosť mužov nebola zverejnená, podľa vyhlásenia colného úradu však smerovali cez Hongkong z juhoafrického Johannesburgu do Hočiminovho Mesta vo Vietname.



Hongkonskí environmentalisti potvrdili, že táto 40-kilogramová zásielka predstavuje významný úlovok, pričom zodpovedá 20 percentám celkového množstva nosorožích rohov zhabaných na hongkonskom území za posledných päť rokov.



Iba pred dvoma týždňami hongkonské orgány oznámili, že v lodnom kontajneri smerujúcom z Nigérie do Vietnamu objavili rekordnú, osemtonovú zásielku šupín z ohrozených šupinavcov, ktorým sú v Ázii pripisované liečebné účinky. Zásielka obsahovala aj vyše 1000 sloních klov.



Nosorožie rohy a slonie kly a sa exportujú predovšetkým do Ázie, kde sa využívajú v tradičnej medicíne a výrobe umeleckých predmetov. Napriek snahe čínskych i miestnych úradov potlačiť nezákonný obchod býva Hongkong označovaný za centrum svetového čierneho trhu so slonovinou s priamym prepojením na pytliakov, ktorí vo veľkom zabíjajú africké slony.