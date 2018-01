Hongkonskí zákonodarcovia odhlasovali zákaz obchodovania so slonovinou

Zákaz v Hongkongu odhlasovali po tom, ako podobné opatrenie začalo koncom vlaňajšieho roka platiť i v Číne.

Hongkong 31. januára (TASR) - Hongkonskí zákonodarcovia odsúhlasili v stredu drvivou väčšinou hlasov opatrenie, ktorým sa do roku 2021 v tejto osobitnej administratívnej oblasti Číny úplne zakáže obchodovanie so slonovinou. Stane sa tak postupne, v troch fázach, informovala spravodajská stanica BBC.



Zákaz v Hongkongu odhlasovali po tom, ako podobné opatrenie začalo koncom vlaňajšieho roka platiť i v Číne. Svetový fond na ochranu prírody (WWF) to označil za "významný krok", uviedla s odvolaním sa na hongkonské médiá agentúra DPA.



Hongkong býva označovaný za najväčšie centrum svetového čierneho trhu so slonovinou s priamym prepojením na pytliakov, ktorí vo veľkom zabíjajú africké slony. Pytliaci podľa WWF každoročne zabijú okolo 20.000 slonov.