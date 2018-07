Horst Seehofer chce zostať nemeckým ministrom vnútra

V sídle CDU by sa predstavitelia strán únie chceli teraz dohodnúť na tzv. tranzitných zónach.

Berlín 2. júla (TASR) - Nemecký minister vnútra Horst Seehofer chce zostať na čele rezortu i Kresťanskosociálnej únie (CSU). Informovalo o tom internetové vydanie denníka Bild s odvolaním sa na účastníkov krízového summitu strán únie CDU/CSU, ktorého dejiskom je v pondelok večer Berlín.



Podľa rovnakých zdrojov je predsa len, zdá sa, možná dohoda sesterských strán v spore o azylovú politiku.



V sídle CDU by sa predstavitelia strán únie chceli teraz dohodnúť na tzv. tranzitných zónach. V týchto uzavretých centrách v Bavorsku by mali byť umiestnení žiadatelia o azyl, ktorých dokumenty by mali byť posudzované v zrýchlenom konaní. Utečenci by tranzitné zóny až do ukončenia konania nesmeli opustiť a v prípade negatívnej odpovede by museli rátať s deportáciou do vlasti priamo zo zariadenia.



O tomto návrhu sa diskutovalo už počas utečeneckej krízy v roku 2015, avšak vtedy sa od neho upustilo pre odpor koaličných partnerov zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). Podľa informácií internetového vydania denníka Bild však tentoraz SPD nepovažuje takéto riešenie za vylúčené.



O diskusii okolo tranzitných centier informovali medzičasom aj internetové vydanie periodika Augsburger Nachrichten a tlačová agentúra DPA.



Podľa jej informácií sa ešte v pondelok v neskorých večerných hodinách zíde v Berlíne aj koaličná rada vedúcich činiteľov CDU, CSU a SPD.