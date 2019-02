Horst Seehofer stanovil podmienky spätného prijímania bojovníkov IS

Nemeckí predstavitelia odhadujú, že medzi bojovníkmi IS, zadržiavaných Kurdmi v Sýrii, je zhruba 40 osôb s nemeckým občianstvom.

Berlín 20. februára (TASR) - Nemecký minister vnútra Horst Seehofer upozornil, že Nemecko umožní návrat osobám, ktoré bojovali v radoch teroristickej organizácie Islamský štát (IS) na Blízkom východe, len vtedy, ak sa ich totožnosť podarí overiť mimo akúkoľvek pochybnosť a nebudú predstavovať bezpečnostné riziko. Nechce totiž dovoliť, aby do Nemecka prišli tzv. zahraniční bojovníci podozriví zo spáchania závažných zločinov, uviedla v utorok tlačová agentúra DPA, ktorá citovala vyjadrenia Seehofera v rozhovore pre denník Süddeutsche Zeitung.



"V záujme bezpečnosti našej krajiny musí nemecká vláda stanoviť podmienky pre návrat bývalých bojovníkov IS, ktorí majú nemecké občianstvo," vyjadril sa minister. Jednotlivé prípady musia byť vyjasnené priamo v Sýrii, ešte "pred tým, ako kohokoľvek posadia do lietadla", dodal.



Americký prezident Donald Trump v sobotu vyzval európske krajiny, aby prijali späť a stíhali vyše 800 bojovníkov IS, ktorí sa ocitli v zajatí na území Sýrie. Odkázal, že v opačnom prípade budú musieť americké sily, ktoré sa zo Sýrie sťahujú, týchto zradikalizovaných bojovníkov prepustiť. Vyjadril sa tak i napriek tomu, že predmetné osoby zrejme nie sú v zajatí amerických, ale kurdských síl.



Predstavitelia EÚ sa postavili k tejto výzve odmietavo, keďže predpokladaných príslušníkov IS by bolo ťažké zadržiavať a stíhať bez svedectiev a dôkazov o zločinoch, ktorých sa dopustili.



Nemeckí predstavitelia odhadujú, že medzi bojovníkmi IS, zadržiavaných Kurdmi v Sýrii, je zhruba 40 osôb s nemeckým občianstvom. Niektorí z nich môžu byť pritom aj občanmi iných krajín. Konkrétnejšie údaje však nemecké orgány zatiaľ nemajú k dispozícii.



Podľa zdrojov DPA sa Berlín zaujíma o približne 100 jednotlivcov napojených na IS vrátane žien a niekoľkých desiatok detí. Totožnosť približne 60 z nich je "už pomerne jasná, aj keď ešte nie úplne istá", uviedla agentúra.