Horúčavy v západnej Európe sa zmiernili, hrozia však stále búrky

Madrid/Paríž/Berlín 30. júna (TASR) - Po siedmich dňoch horúčav v nedeľu vo Francúzsku, Taliansku i Španielsku zaznamenali mierny pokles teplôt. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá dodala, že s horúčavami zápasí Nemecko, kde v nedeľu v meste Bad Kreuznach v spolkovej krajine Porýnie-Falcko namerali rekordnú teplotu - 38,9 stupňa Celzia.



Francúzske úrady v nedeľu odvolali druhý stupeň výstrahy pred vysokými teplotami v 32 departementoch v juhovýchodnej časti krajiny. Tento oranžový stupeň ešte v sobotu platil v 75 departementoch.



Meteorológovia vo Francúzsku varovali, že mierne ochladenie prinesie búrky, a to najmä v Centrálnom masíve a Alpách. Búrky môže na niektorých miestach sprevádzať krupobitie, lejaky a nárazový vietor.



Očakáva sa, že v pondelok bude pokles teplôt na severe a západe Francúzska pokračovať, ale nižšie teploty na celom území možno očakávať až od utorka, pričom však najmä v južnej polovici krajiny budú stále vyššie ako priemer v letnej sezóne.



Horúčavy sa zmiernili aj v Taliansku, kde na nedeľu meteorológovia pre sever krajiny predpovedali najvyššie denné teploty od 37 do 38 stupňov Celzia, pričom tiež upozornili na riziko búrok vo večerných hodinách. Skutočné ochladenie Talianom prisľúbili až od stredy.



V dôsledku pretrvávajúcich horúčav vo Francúzsku i Španielsku vypukli v uplynulých dňoch požiare.



Vo francúzskom departemente Gard od piatku do nedele oheň zničil porast na ploche s rozlohou vyše 550 hektárov. Okrem toho v danom období bolo hlásených najmenej 60 požiarov na rôznych ďalších miestach. Situácia si vyžiadala povolanie vysokého počtu hasičov.



Španielske úrady v nedeľu nariadili evakuáciu obyvateľov asi 40 domov v meste Cadalso de los Vidrios vzdialenom asi 80 kilometrov juhozápadne od Madridu. Domy boli ohrozené lesným požiarom. V sobotu z tejto oblasti evakuovali do bezpečia aj 200 ľudí, ktorí táborili v miestnom kempingu.



Požiar, ktorý vypukol ešte v piatok v blízkosti mesta Almorox v strednom Španielsku, sa zatiaľ nepodarilo uhasiť. Komplikujú to teploty blížiace sa k 40 stupňov Celzia, nízka vlhkosť a silný nárazový vietor.



Lesný požiar vypukol aj v okolí mesta Toledo. Hasičom sa ho však podarilo zlikvidovať.



Hasiči by do nedele večera mali dostať pod kontrolu aj rozsiahly lesný požiar v Katalánsku na severovýchode Španielska. Tamojšie úrady však upozornili, že potrvá niekoľko dní, kým bude oheň úplne uhasený.