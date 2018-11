Merkelová v pravidelnom videu hovorila o výzvach pre Nemecko

Spolková vláda rovnako ako hlavné nemecké ekonomické ústavy znížila vyhliadky konjunktúry na tento a nasledujúci rok.

Berlín 3. novembra (TASR) - Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová vidí v zhoršujúcich sa vyhliadkach konjunktúry v krajine veľké výzvy pre jej hospodársky vývoj. Kancelárka to uviedla vo svojom pravidelnom týždennom videu zverejnenom v sobotu.



Nemecko sa teraz podľa nej "drží hospodársky veľmi dobre". "Súčasne vieme, že sa atmosféra navôkol úplne zmenila. Objavili sa určité výzvy. Preto, prirodzene, musíme byť ostražití, aby sme skutočne pokračovali v rozvoji, ktorý trvá už desať rokov," doplnila.



Na budúcu stredu rada znalcov, ktorú tvorí päť renomovaných nemeckých ekonómov, uverejní svoje výročné stanovisko k celkovému ekonomickému vývoju krajiny. Rada je poradným orgánom spolkovej vlády.



Spolková vláda rovnako ako hlavné nemecké ekonomické ústavy znížila vyhliadky konjunktúry na tento a nasledujúci rok. Jedným z dôvodov je zhoršenie svetovej ekonomickej klímy, ktorá nepriaznivo vplýva na nemecký vývoz.



Kancelárka povedala, že Nemecko je veľmi silné v exporte, ale jeho hospodárska dynamika vzrástla aj vďaka vnútropolitickým rozhodnutiam a vzostupu spotreby. Nezamestnanosť je najnižšia od roku 1980. Dodala, že to všetko sú dobré veci. "Na druhej strane však vieme, že svet nespí. A preto musíme aj my vyvinúť väčšie úsilie," dodala.



Medzi výzvy, ktoré prinesie budúcnosť, zaradila kancelárka na prvé miesto digitalizáciu. Predovšetkým ázijské krajiny sa rozvíjajú veľmi dynamicky. "Preto je dôležité, aby spolková vláda predložila stratégiu digitalizácie a aj harmonogram prác pre napredovanie v oblasti umelej inteligencie," vyjadrila sa.



Merkelová hovorila aj o plánoch koalície na daňovú podporu výskumu v stredne veľkých firmách. O ňu celonemecké odvetvové združenia žiadajú už dlho. Poukázala aj na daňové reformy pre podniky v Spojených štátoch a v iných krajinách.