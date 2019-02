Francúzi žiadajú od Nemcov uvoľniť vývoz zbraní do tretích krajín

Francúzsko a tiež Veľká Británia v poslednom čase ostro kritizovali nemeckú politiku vývozu zbraní.

Paríž 24. februára (TASR) - Francúzsky minister hospodárstva Bruno Le Maire žiada od nemeckej spolkovej vlády uvoľnenie prísnych zásad pre export zbraní do tretích krajín. Francúzsko a Nemecko totiž spolupracujú pri vývoji zbraňových systémov. Ich predaj podľa Paríža Nemecko často blokuje.



„Vôbec neprospieva to, keď pri zlepšenej spolupráci pri výrobe zbraní medzi Francúzskom a Nemeckom nie je možnosť predávať ich,“ uviedol francúzsky minister pre nemecký denník Welt am Sonntag. „Ak chceme byť konkurencieschopní a efektívni, musíme byť schopní exportovať zbrane aj mimo Európy,“ dodal minister.



Francúzsko a tiež Veľká Británia v poslednom čase ostro kritizovali nemeckú politiku vývozu zbraní. Žiadali od Nemecka, aby vyňalo spod embarga spoločné európske projekty, konkrétne vývoz lietadiel Eurofighter a Tornado do Saudskej Arábie. To isté žiada od Berlína aj nemecko-francúzsky koncern Airbus.