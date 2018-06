Barnier spochybnil britský návrh pre hraničný režim v Írsku

EÚ a predovšetkým Írsko trvajú na tom, aby na hraniciach so Severným Írskom neboli ani po marci 2019 žiadne colné kontroly. Dôvodom je ochrana hospodárskych väzieb a ťažko získaného mieru na ostrove.

Brusel 8. júna (TASR) - Britský návrh, ktorý má zabrániť problémom na hraniciach medzi Írskou republikou a provinciou Severné Írsko, vyvoláva viac otázok ako odpovedí. Uviedol to v piatok hlavný vyjednávač Európskej únie (EÚ) pre brexit Michel Barnier.



EÚ a predovšetkým Írsko trvajú na tom, aby na hraniciach so Severným Írskom neboli ani po marci 2019 žiadne priechody a colné kontroly. Dôvodom je ochrana hospodárskych väzieb a ťažko získaného mieru na írskom ostrove.



Britská premiérka Theresa Mayová vo štvrtok predstavila svoj návrh, v rámci ktorého by mohlo zostať celé Spojené kráľovstvo v colnej únii ešte ďalší rok po brexite. Barnier však odmietol akúkoľvek lehotu. Zdôraznil tiež, že nedovolí Londýnu, aby využil ponuku osobitného prístupu na trh EÚ pre výrobky zo Severného Írska na zabezpečenie podobných podmienok pre všetky britské výrobky.



A hoci ocenil fakt, že Spojené kráľovstvo konečne predložilo nejaký návrh, zároveň dodal: "Zistil som, že vyvoláva viac otázok ako odpovedí." Obe strany chcú vzhľadom na komplikovaný proces schvaľovania dohodu o brexite do októbra tohto roka.



Obe strany majú rozdielne názory aj na budúce obchodné vzťahy. Rokovania o obchodnej dohode sa však nemôžu pohnúť dopredu, kým sa obe strany nedohodnú na režime na írskych hraniciach.



Britský návrh rozšíriť colnú oblasť aj na britskú pevninu sa však nestretol s pochopením v Bruseli, podľa ktorého si Spojené kráľovstvo po brexite nemôže udržať všetky výhody členstva bez dodržiavania pravidiel bloku, vrátane štyroch základných slobôd.



Mayová je pritom závislá od podpory probritskej severoírskej strany v parlamente. Vláda v Londýne odmieta také riešenie, pri ktorom by boli potrebné colné kontroly pre pohyb tovarov medzi Severným Írskom a zvyškom Británie v prípade, že by provincia ostala v colnej únii.



Barnier v tejto súvislosti uviedol, že kontroly trajektov medzi pevninou a Severným Írskom by boli menej rušivé ako "tvrdé" pozemné hranice na írskom ostrove. A podľa neho by znamenali skôr len väčšiu regionálnu decentralizáciu než ohrozenie integrity Spojeného kráľovstva. Severoírski spojenci Mayovej to, naopak, označili za "nehorázny pokus o pripojenie Severného Írska k Írsku".