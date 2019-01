Hotelový komplex v Nairobi sa stal terčom teroristického útoku

V komplexe je veľký hotel známy ako DusitD2, banky a kancelárie. Niekoľko vozidiel zachvátili plamene a z miesta útoku, z ktorého utekali ľudia, stúpal čierny dym.

Nairobi 15. januára (TASR) - Luxusný hotelový komplex v kenskom hlavnom meste Nairobi sa stal v utorok terčom útoku, ktorý svedkovia a polícia označili za teroristický. Z miesta bolo počuť výbuchy a streľbu. K útoku sa prihlásili islamistické milície aš-Šabáb s tým, že ich bojovníci sú stále vo vnútri komplexu, uviedla agentúra AP.



V komplexe je veľký hotel známy ako DusitD2, banky a kancelárie. Niekoľko vozidiel zachvátili plamene a z miesta útoku, z ktorého utekali ľudia, stúpal čierny dym. Niektorých ľudí z komplexu aj odnášali. Streľba trvala niekoľko minút. Podľa svedkov do objektu vstúpili štyria ozbrojení muži.



Polícia vyslala na miesto protiteroristickú jednotku, uviedol jej hovorca Charles Owino s tým, že ďalšie informácie nemá k dispozícii.



Do oblasti hotelového komplexu smerovali bezpečnostné sily, sanitky a hasičské autá so zapnutými sirénami.



Udalosť podľa agentúry AP pripomenula mnohým Keňanom útok na obchodné centrum Westgate Mall v Nairobi, pri ktorom prišlo v roku 2013 o život 67 ľudí. K zodpovednosti zaň sa taktiež prihlásila skupina aš-Šabáb, operujúca v Somálsku. Na nič netušiacich zákazníkov začali teroristi strieľať zo samopalov a hádzali na nich granáty. Rukojemnícka dráma v Nairobi trvala štyri dni.