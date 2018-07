Juncker na summite NATO utrpel záchvat ischiasu, ozrejmil hovorca EK

Videosnímka, ktorá sa šíri prostredníctvom sociálnych sietí, ukazuje 63-ročného predsedu EK, ako neisto kráča a stráca rovnováhu pri nástupe na skupinovú fotografiu pred večerou predstaviteľov NATO.

Brusel 13. júla (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker utrpel v stredu večer (11.7.) počas summitu NATO v Bruseli záchvat ischiasu. Uviedol to v piatok počas stretnutia s novinármi hovorca EK Margaritis Schinas, ktorý vyvrátil narážky, že šéf eurokomisie bol pod vplyvom alkoholu.



Videosnímka, ktorá sa masovo šíri prostredníctvom sociálnych sietí, ukazuje 63-ročného predsedu EK, ako neisto kráča a stráca rovnováhu pri nástupe na skupinovú fotografiu pred oficiálnou večerou predstaviteľov členských krajín NATO.



"Predseda Európskej komisie verejne uznal, že ischias mu spôsobuje problémy pri chôdzi. Bohužiaľ, to sa stalo aj v stredu večer," upozornil Schinas počas tlačovej konferencie.



Hovorca EK spresnil, že Juncker sa chce verejne poďakovať holandskému premiérovi Markovi Ruttemu a portugalskému premiérovi Antoniovi Costovi, ktorí mu pomáhali "v tejto bolestnej chvíli".



Schinas na otázky o tom, či bol Juncker pod vplyvom alkoholu, odpovedal, že "je ukážkou zlého vkusu, keď niektoré médiá zverejňujú urážlivé titulky" a zneužívajú bolesť, ktorou trpí predseda Európskej komisie.



"Jean-Claude Juncker berie lieky a cíti sa lepšie," odkázal jeho hovorca. Zároveň upozornil, že šéf exekutívy EÚ mal vo štvrtok, deň po pracovnej večeri v NATO, "rušnú agendu", a pripomenul, že na budúci týždeň bude pokračovať vo svojej intenzívnej práci tak, ako to robí od začiatku svojej verejnej kariéry.



Juncker bude v pondelok a v utorok (16. a 17.7.) na čele delegácie exekutívy EÚ. V pondelok sa v Pekingu zúčastní na 20. summite EÚ-Čína a o deň neskôr v Tokiu na 25. summite EÚ-Japonsko.



