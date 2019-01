Hovorca EK: Londýn zatiaľ nepožiadal EÚ o oddialenie dátumu pre brexit

Technické odloženie termínu vystúpenia niektorej členskej krajiny z EÚ umožňuje článok 50 Lisabonskej zmluvy.

Brusel 16. januára (TASR) - Vedúci predstavitelia Európskej únie môžu rozhodnúť o odložení termínu pre odchod Spojeného kráľovstva z Únie stanovený na 29. marca ak britská vláda dostatočne zdôvodní svoju žiadosť. Uviedol to v stredu hlavný hovorca Európskej komisie (EK) Margaritis Schinas. Dodal, že exekutíva EÚ doteraz takúto žiadosť z Londýna nedostala.



Technické odloženie termínu vystúpenia niektorej členskej krajiny z EÚ umožňuje článok 50 Lisabonskej zmluvy.



Schinas zároveň zopakoval postoj eurokomisie, že dohoda o brexite je "dobrá a férová" a členské krajiny EÚ sú pripravené ju ratifikovať. "Myslím si, že je to dobrá dohoda aj pre Spojené kráľovstvo, lebo premiérka Theresa Mayová a jej ministri ju v novembri odsúhlasili," povedal Schinas s odkazom na mimoriadny summit EÚ z 25. novembra 2018.



Hovorca EK pripustil, že po utorňajšom hlasovaní je "veľmi blízko" možnosť tvrdého brexitu, zároveň však dodal, že z pohľadu zvyšku EÚ je ešte stále dosť času na to, aby sa takémuto scenáru predišlo. "Čakáme však na kroky britskej strany," konštatoval Schinas s tým, že predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker je "v neustálom kontakte" s britskou premiérkou, ale aj s ostatnými národnými lídrami EÚ.



Britská vláda v súvislosti s procesom brexitu musí do pondelka oznámiť Bruselu, aké budú jej ďalšie kroky a prípadné požiadavky.



Spravodajca TASR Jaromír Novak