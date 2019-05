Hovorca Kremľa Peskov: Kremeľ neplánuje mierové rokovania s Ukrajinou

Reagoval tak na otázku od korešpondenta ukrajinskej agentúry UNIAN v Rusku, či je Moskva pripravená na mierové rokovania s Ukrajinou.

Moskva 22. mája (TASR) - Rusko nemá v pláne viesť mierové rozhovory s Ukrajinou, pretože táto krajina je v stave "občianskej vojny", uviedol v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Ako poznamenala agentúra UNIAN, Andrij Bohdan - šéf administratívy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského - v utorok po svojom vymenovaní do funkcie vyhlásil, že mierové dohody s Ruskom by mohli byť predmetom celoštátneho referenda.



"Pozrite sa! Čo to znamená, mierové rozhovory? Musíme si najprv odpovedať na túto otázku. Vidíte, že medzi Ukrajinou a Ruskom nie sú žiadne ozbrojené konflikty. Na Ukrajine je občianska vojna. To je problém. Samozrejme, očakávame objasnenie, aby sme pochopili, o čom sa hovorí," povedal Peskov novinárom.



Reagoval tak na otázku od korešpondenta ukrajinskej agentúry UNIAN v Rusku, či je Moskva pripravená na mierové rokovania s Ukrajinou.