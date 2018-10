Hovorca maďarskej vlády:Názorová priepasť o migrácii sa v EÚ prehlbuje

Zoltán Kovács to uviedol v rozhovore pre pondelňajšie vydanie denníka Magyar Idők.

Budapešť 1. októbra (TASR) - V uplynulom období sa medzi politickou elitou a voličmi západných krajín Európy viditeľne prehĺbila názorová priepasť týkajúca sa masovej migrácie, uviedol v rozhovore pre pondelňajšie vydanie denníka Magyar Idők hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács.



Podľa agentúry MTI Kovács pripomenul, že na jednej strane je negatívne posúdenie Maďarska zo strany západných liberálnych a ľavicových politikov a skupín, ktoré sa považujú za elitu tohto kontinentu, a na druhej strane je verejná mienka, ktorá čelí zhoršenej bezpečnostnej situácii a uvedomuje si, že sú potrebné zmeny.



"Vidíme to v Rakúsku, Nemecku či Taliansku," spresnil hovorca s poznámkou, že v hlavných európskych médiách je obraz Maďarska negatívny, avšak teraz, keď sa prakticky už začala kampaň do volieb do Európskeho parlamentu, sa začínajú objavovať články, v ktorých autori uznávajú, že postoje Maďarska k migrácii a k budúcnosti Európy sú dôsledné.



"Existujú náznaky, že sa európski voliči prebúdzajú," zdôraznil Kovács.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach